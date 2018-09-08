Bodrum'un milyon avroluk misafirleri

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki yıla göre bu yıl Bodrum'da motor yat trafiğinin artığını söyledi.

Bodrum açıklarında görülen yatlara, iskele ve marinalarda yakıt ikmali yapılıyor. Gıda ve diğer ihtiyaçları da Bodrum'da giderilen yatlarla doğayla iç içe gezilere çıkılıyor.

Her yıl iş, sanat, spor ve siyaset dünyasından öne çıkan çok sayıda kişi, tatil için tercih ettiği ilçede demir attıkları ıssız koylarda, doğal güzellikler arasından tatilin tadını çıkarıyor.

Bodrum ve Türkiye için bu durumun sevindirici olduğuna dikkati çeken Dinç, "Dünyaca ünlü iş adamlarımızın Bodrum'u tercih etmesi ve buralarda demir atması onur verici. Bunlar turizm için de olumlu gelişmeler. Aldıkları hizmetlerde de Bodrum olarak bunun karşılığını verebiliyoruz. Oda olarak bunların sayısını artırmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Lüks yatlardan bazılarının uzunluğunun 100 metreden fazla olduğuna dikkati çeken Dinç, şunları söyledi:

"Yatların 100-120 metreyi bulanları var. Bunlar 80, 120 ve 150 milyon avro değerlerinde. Çok önemli iş adamlarımızın dünyaca bilinen çok büyük motor yatları. Ülke ekonomimize ve Bodrum ekonomimize çok büyük katkı sağlamaktalar. Bodrum reklamımıza da önemi katkıları vardır."

- Mavi yolculuğun adresi Bodrum

Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz de deniz turizminde mavi yolculuğun bir marka olduğunu, bunun Bodrum'da başladığını ve sadece Türkiye'de yapıldığını söyledi.

Mavi yolculuğun yine bir marka olan Bodrum guletleriyle yapıldığını anlatan Demiröz, Bodrum'un deniz turizminde talep görmesinin farklı gerekçeleri olduğunu vurguladı.