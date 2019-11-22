Bodyguard kardeşlerin liderliğindeki hırsızlık çetesi çökertildi: 6 gözaltı

İstanbul’da 3 bodyguard kardeşin liderliğini yaptığı hırsızlık çetesi çökertildi. 22 tane lüks otomobil çalan zanlıların sipariş üzerine hırsızlık yaptığı öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, İstanbul’un farklı ilçelerinde meydana gelen otomobil hırsızlığı olayları üzerine harekete geçti. Konu ile alakalı geniş kapsamlı teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 5 aylık bir çalışmanın neticesinde şüpheli şahısların kimliklerini tespit etti.

Çete liderleri 3 ‘bodyguard’ kardeş çıktı

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışmalar kapsamında, otomobillerin çalınması olaylarıyla ilgili Silivri’de lüks bir mekanda ‘bodyguard’lık yapan 3 kişiye ulaştı. Çalışmaların devamında olayla ilgisi olduğu belirlenen 3 kişinin daha adresi tespit edildi. Ekiplerin, önceki gün İstanbul ve Kırklareli’nde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarla 6 kişi ikametlerinde kıskıvrak yakalandı.