Bodyguardlar alkollü kalabalığı feci şekilde dövdü! Çok sayıda yaralı... Hayati tehlikesi olanlar var

Beylikdüzü Marina'da alkolün dozunu kaçıran bir grup etrafa rahatsızlık verdi. Mekan görevlileri grubu önce uyardı daha sonra dışarıya attı. Dışarıda da görevlilere zorluk çıkaran ekip bodyguardlar tarafından feci şekilde dövüldü.

ÇEVREDEKİ MÜŞTERİLERİ RAHATSIZ ETTİLER

Olay, dün gece Beylikdüzü Marina'da meydana geldi. İddiaya göre, mekana gelen bir grup alkolün dozunu kaçırıp çevredeki masalara rahatsızlık vermeye başladı.

ÖNCE UYARI SONRA DAYAK

Durumu gören mekan sahipleri masada oturanları uyardı. Uyarıları dikkate almayan ekip zor kullanılarak mekan dışına atıldı. Kapı önünde süren arbede de mekan çalışanları, şahısları feci şekilde dövdü.

2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ağır yaralanan çok sayıda kişi çevre hastanelere kaldırıldı. 2 kişinin hayati tehlikesi bulunurken, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.