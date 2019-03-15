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Boeing 737-800 uçağı Rusya’da acil iniş yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 13:45 | Son Güncelleme

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bağlı Mirny kasabasından Moskova’ya giden bir Boeing 737-800 tipi uçak Syktyvkar şehrinde acil iniş gerçekleştirdi.Boeing 737-800 tipi uçak Rusya’nın kuzeybatısındaki Syktyvkar şehrinde acil iniş yaptı.

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bağlı Mirny kasabasından Moskova’ya giden bir Boeing 737-800 tipi uçak Syktyvkar şehrinde acil iniş gerçekleştirdi.
Boeing 737-800 tipi uçak Rusya’nın kuzeybatısındaki Syktyvkar şehrinde acil iniş yaptı. Rusya Soruşturma Komitesi Bölgesel Ulaştırma Ofisi, Sibirya bölgesine bağlı Mirny kasabasından Moskova’ya giden uçağın acil inişinin motor arızasıyla bağlantılı olabileceğinin düşünüldüğünü belirterek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ofis yetkilileri, "Syktyvkar’da acil bir iniş gerçekleştirildi. Ön soruşturma devam ediyor. İlk belirlemelere göre acil inişe motor arızası neden oldu" açıklamasında bulundu.
Yetkililer, yolcuların herhangi bir zarar görmediğini ve güvende olduklarını bildirdi.

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