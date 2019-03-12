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'Boeing 737 MAX 8' ve 'Boeing 737 MAX 9' tipi hava araçlarının uçuşları durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 18:46 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, yurtdışında 5 ay içerisinde meydana gelen kazaların ardından, 'Boeing 737 MAX 8' ve 'Boeing 737 MAX 9' tipi hava araçlarının uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, yurtdışında 5 ay içerisinde meydana gelen kazaların ardından, 'Boeing 737 MAX 8' ve 'Boeing 737 MAX 9' tipi hava araçlarının uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yurtdışında 5 ay içerisinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların karıştığı iki farklı kazanın muhtemel oluş sebepleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiştir. Söz konusu değerlendirmeler neticesinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşları, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulmuştur" denildi.

5 AYDA İKİ KAZA MEYDANA GELDİ

Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Pazar günü 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı. 2018 yılı üretim tarihli uçağın aynı modeli de 29 Ekim 2018'de adı büyük bir kazaya daha karışmıştı. Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi. Etiyopya Havayolları'nın düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Max 8 tipi uçaklara çevrilmişti.

ANKARA, (DHA)

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