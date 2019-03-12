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Boeing 737 MAX 8'in uçuşlarını askıya alan ülkeler

12.03.2019 16:47 | Son Güncelleme

Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın son beş ayda iki kere düşmesi üzerine bu modelin kullanımını durduran ülkelerin sayısı artıyor.

Avustralya da söz konusu modelle ilgili geçici yasak getirdi. Etiyopya'daki kaza sonrası Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların kullanımını durduran ülkelere Avustralya da katıldı. Söz konusu modelle ilgili önlem alınan ülkeler şöyle:

Avustralya

Etiyopya'da geçen Pazar günü 157 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından Avustralya da Boeing 737 MAX tipi uçaklarla ilgili karar aldı. Alınan kararla, Avustralya'dan ya da Avustralya'ya bu modelle yapılacak uçuşlar geçici olarak durduruldu. Avustralya Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, şu aşamada, Boeing 737 MAX ile ilgili "güvenlik risklerinin yeniden gözden geçirilmesinin ardından elde edilecek bilgilerin bekleneceği" belirtildi.

Avustralya merkezli şirketlerin Boeing 737 MAX tipi uçağı yok. Ancak Avustralya'nın aldığı karar, bu ülkeye uçuş gerçekleştiren Singapurlu SilkAir ve Fiji Havayolları'nı etkileyecek.

Birleşik Krallık

Birleşik Krallık Sivil Havacılık Kurumu, Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların uçuşunu askıya aldı. Kurumdan yapılan açıklamada söz konusu model uçakların Birleşik Krallık hava sahasına girişinin geçici olarak yasaklandığı duyuruldu.

Brezilya

GOL Havayolları, filosundaki 121 adet Boeing 737 MAX 8'in kullanımını askıya aldı. MAX 8'lerle ilgili soruşturmayı yakından takip ettiğini duyuran şirket, en kısa sürede bu uçakları yeniden kullanmayı ümit ettiğini belirtti. GOL Havayolları, geçen hazirandan beri kullandığı bu uçaklarla "tam güvenlik ve randımanla" yaklaşık 3 bin uçuş gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Çin

Çin'deki havayolu şirketlerine ait 96 adet Boeing 737 MAX 8 uçak bulunuyor. Çin Sivil Havacılık Kurumu, bu uçakların kullanımını "güvenlik risklerine sıfır tolerans yönetim prensibi doğrultusunda" durdurdu. Etiyopya'da düşen yolcu uçağında sekiz Çin vatandaşı bulunuyordu.

Çin Sivil Havacılık Kurumu, söz konusu modelin tamamen yasaklanıp yasaklanmayacağına, Amerikan Federal Havacılık İdaresi ve Boeing ile yapacağı istişarelerin ardından karar vereceğini açıkladı.

Arjantin

Arjantin devletine bağlı havayolu şirketi Aerolineas Argentinas, Etiyopya'da düşen uçakla ilgili soruşturmalar sonuçlanana dek Boeing 737 MAX 8'lerin kullanımını askıya aldı. Filosunda bu modelden beş uçak bulunan şirket, "Aerolineas Argentinas için en önemli değer güvenliktir" açıklamasında bulundu.

Malezya

Malezya Sivil Havacılık Kurumu, Boeing 737 MAX tipi uçakların uçuşunu askıya aldı. Kurumdan yapılan açıklamada, ikinci bir bildiriye kadar, söz konusu model uçakların Malezya hava sahasına girişinin yasaklandığı duyuruldu.

Endonezya

Endonezya, Etiyopya'daki kazanın ardından ülkedeki Boeing 737 MAX 8 tipi 11 uçağı incelemeye alacağını duyurdu. Bu nedenle Lion Havayolları'nın 10 uçağı ve Endonezya devletine bağlı Garuda havayollarına ait bir uçak geçici olarak kullanılmayacak. Endonezya'da 29 Ekim 2018'de Lion Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi bir uçağın düşmesi sonucu 189 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu uçak da benzer şekilde, kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

Hindistan

Mumbai merkezli Jet Havayolları, beş adet Boeing 737 MAX 8 uçağının kullanımını askıya aldı. Şirket, uçaklarla ilgili Boeing ile "temasta olduğunu" duyurdu.

Singapur

Singapur, Boeing 737 MAX tipi uçakların ülkeye giriş çıkışını geçici olarak yasakladı. Singapur Havayolları'na ait SilkAir'in filosunda altı adet Boeing 737 MAX 8 bulunuyor.

Meksika

Havayolu şirketi Aeromexico, filosundaki uçakların güvenliğine inancı "tam" olsa da "müşterilerin huzuru için" Boeing 737 MAX 8'lerin kullanımını durdurduğunu açıkladı. Şirketin filosunda bu uçaktan altı adet bulunuyor.

Güney Kore

Eastar Jet havayolu şirketi, filosundaki iki Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın uçuşlarını, müşterilerin endişelerini gidermek amacıyla geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Bir şirket yetkilisi, hükümetin güvenlik değerlendirmesi tamamlanana dek uçakların kullanılmayacağını açıkladı.

Etiyopya

Düşen uçağın ait olduğu Etiyopya Havayolları, kazanın ardından filosundaki diğer dört Boeing 737 Max 8'in kullanımını durdurdu. Daha önceden verdiği 25 uçağın da siparişini bekleyen şirketten yapılan açıklamada, "Kazanın nedenini henüz bilmesek de ekstra bir güvenlik önlemi olarak bu filomuzu kullanmama kararı aldık" denildi.

Güney Afrika

Güney Afrika merkezli şirket Comair, Boeing 737 MAX'leri uçuş programından çıkarma kararı aldığını duyurdu. Şirket, sekiz adet sipariş ettiği uçaklardan ilkini geçen ay teslim almıştı.

Vietnam

Vietnam Sivil Havacılık İdaresi, Etiyopya'daki kazanın nedeni belli olana dek yerel havayolu şirketlerine Boeing 737 MAX tipi uçakların kullanımı için lisans vermeyeceğini duyurdu.

Cayman Adaları

Cayman Havayolları da filosundaki iki Boeing 737 MAX 8 tipi uçağını, "yolcularının ve mürettebatının güvenliğini ön plana koyduğunu" belirterek geçici olarak kullanmama kararı aldı.

ABD

Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise Boeing'e söz konusu modelin perdövites (stall) yazılımını ve uçuş kumanda sistemini geliştirmesi için talimat verdi. FAA, ABD merkezli şirkete nisan ayının sonuna kadar süre tanıdı. Ancak FAA şu an için Boeing 737 MAX 8'lerin uçuşlarının durdurulmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtti. Konuyla ilgili incelemelere başlandığını ifade eden kurumdan yapılan açıklamada, "FAA, güvenliği etkileyen bir sorun tespit ettiği takdirde, derhal uygun olan eylemde bulunacak" denildi.

Türkiye

Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklar Türk havayolu şirketleri tarafından da kullanıyor. Boeing şirketi, 2013 yılında THY'nin 40 adet Boeing 737 MAX 8 sipariş ettiğini duyurmuştu. Türk basınına yansıyan haberlere göre THY daha sonra, Boeing ile yaptığı anlaşma kapsamındaki opsiyonunu kullanarak 25 adet 737 MAX 8 daha sipariş etti. Şu an bu model uçaktan Türk Hava Yolları'nın (THY) filosunda 11 adet bulunuyor. Corendon'un filosunda da bir adet Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı var. SunExpress de geçen ay 15 adet Boeing 737 MAX 8 sipariş etmişti.

THY CEO'su Bilal Ekşi, Pazartesi günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, Boeing ile irtibat hâlinde olduklarını belirtti. Ekşi, "Boeing 737 Max operasyonları ile ilgili olarak uçak üreticisi Boeing ile irtibat halindeyiz. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Gelişmeleri sıkı şekilde takip ediyoruz. Tüm operasyonlarımızı uçuş emniyetini en üst seviyede uyarak yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

DW,AP,dpa,AFP,rtr/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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