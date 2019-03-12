Boeing 737 MAX 8'in uçuşlarını askıya alan ülkeler

Avustralya da söz konusu modelle ilgili geçici yasak getirdi. Etiyopya'daki kaza sonrası Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların kullanımını durduran ülkelere Avustralya da katıldı. Söz konusu modelle ilgili önlem alınan ülkeler şöyle: Avustralya Etiyopya'da geçen Pazar günü 157 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından Avustralya da Boeing 737 MAX tipi uçaklarla ilgili karar aldı. Alınan kararla, Avustralya'dan ya da Avustralya'ya bu modelle yapılacak uçuşlar geçici olarak durduruldu. Avustralya Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, şu aşamada, Boeing 737 MAX ile ilgili "güvenlik risklerinin yeniden gözden geçirilmesinin ardından elde edilecek bilgilerin bekleneceği" belirtildi. Avustralya merkezli şirketlerin Boeing 737 MAX tipi uçağı yok. Ancak Avustralya'nın aldığı karar, bu ülkeye uçuş gerçekleştiren Singapurlu SilkAir ve Fiji Havayolları'nı etkileyecek. Birleşik Krallık Birleşik Krallık Sivil Havacılık Kurumu, Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların uçuşunu askıya aldı. Kurumdan yapılan açıklamada söz konusu model uçakların Birleşik Krallık hava sahasına girişinin geçici olarak yasaklandığı duyuruldu.

Brezilya GOL Havayolları, filosundaki 121 adet Boeing 737 MAX 8'in kullanımını askıya aldı. MAX 8'lerle ilgili soruşturmayı yakından takip ettiğini duyuran şirket, en kısa sürede bu uçakları yeniden kullanmayı ümit ettiğini belirtti. GOL Havayolları, geçen hazirandan beri kullandığı bu uçaklarla "tam güvenlik ve randımanla" yaklaşık 3 bin uçuş gerçekleştirdiğini hatırlattı. Çin Çin'deki havayolu şirketlerine ait 96 adet Boeing 737 MAX 8 uçak bulunuyor. Çin Sivil Havacılık Kurumu, bu uçakların kullanımını "güvenlik risklerine sıfır tolerans yönetim prensibi doğrultusunda" durdurdu. Etiyopya'da düşen yolcu uçağında sekiz Çin vatandaşı bulunuyordu. Çin Sivil Havacılık Kurumu, söz konusu modelin tamamen yasaklanıp yasaklanmayacağına, Amerikan Federal Havacılık İdaresi ve Boeing ile yapacağı istişarelerin ardından karar vereceğini açıkladı. Arjantin Arjantin devletine bağlı havayolu şirketi Aerolineas Argentinas, Etiyopya'da düşen uçakla ilgili soruşturmalar sonuçlanana dek Boeing 737 MAX 8'lerin kullanımını askıya aldı. Filosunda bu modelden beş uçak bulunan şirket, "Aerolineas Argentinas için en önemli değer güvenliktir" açıklamasında bulundu.

Malezya Malezya Sivil Havacılık Kurumu, Boeing 737 MAX tipi uçakların uçuşunu askıya aldı. Kurumdan yapılan açıklamada, ikinci bir bildiriye kadar, söz konusu model uçakların Malezya hava sahasına girişinin yasaklandığı duyuruldu. Endonezya Endonezya, Etiyopya'daki kazanın ardından ülkedeki Boeing 737 MAX 8 tipi 11 uçağı incelemeye alacağını duyurdu. Bu nedenle Lion Havayolları'nın 10 uçağı ve Endonezya devletine bağlı Garuda havayollarına ait bir uçak geçici olarak kullanılmayacak. Endonezya'da 29 Ekim 2018'de Lion Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi bir uçağın düşmesi sonucu 189 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu uçak da benzer şekilde, kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü. Hindistan Mumbai merkezli Jet Havayolları, beş adet Boeing 737 MAX 8 uçağının kullanımını askıya aldı. Şirket, uçaklarla ilgili Boeing ile "temasta olduğunu" duyurdu. Singapur Singapur, Boeing 737 MAX tipi uçakların ülkeye giriş çıkışını geçici olarak yasakladı. Singapur Havayolları'na ait SilkAir'in filosunda altı adet Boeing 737 MAX 8 bulunuyor.

Meksika Havayolu şirketi Aeromexico, filosundaki uçakların güvenliğine inancı "tam" olsa da "müşterilerin huzuru için" Boeing 737 MAX 8'lerin kullanımını durdurduğunu açıkladı. Şirketin filosunda bu uçaktan altı adet bulunuyor. Güney Kore Eastar Jet havayolu şirketi, filosundaki iki Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın uçuşlarını, müşterilerin endişelerini gidermek amacıyla geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Bir şirket yetkilisi, hükümetin güvenlik değerlendirmesi tamamlanana dek uçakların kullanılmayacağını açıkladı. Etiyopya Düşen uçağın ait olduğu Etiyopya Havayolları, kazanın ardından filosundaki diğer dört Boeing 737 Max 8'in kullanımını durdurdu. Daha önceden verdiği 25 uçağın da siparişini bekleyen şirketten yapılan açıklamada, "Kazanın nedenini henüz bilmesek de ekstra bir güvenlik önlemi olarak bu filomuzu kullanmama kararı aldık" denildi. Güney Afrika Güney Afrika merkezli şirket Comair, Boeing 737 MAX'leri uçuş programından çıkarma kararı aldığını duyurdu. Şirket, sekiz adet sipariş ettiği uçaklardan ilkini geçen ay teslim almıştı.