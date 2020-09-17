Boeing, 737 Max'in tasarım hatalarını sistematik olarak gizledi

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ticari uçak şirketi Boeing'in ölümlere neden olan bir gizleme yaptığı raporlandı.

Şirketin 2016 yılında piyasaya sürdüğü 737 Max tipi uçaklardan ikisinin altı ay arayla yere çakılması sonucu başlatılan soruşturmada tasarım hatasına ilişkin detaylar yer aldı.

Boeing yöneticilerinin ve mühendislerinin uçağın burnunun aşağı yatmasına neden olan tasarım hatasını bilerek gizlediği belirtiliyor.

Kongre soruşturması kapsamında hazırlanan raporda şirketin 737 Max'leri hızlıca piyasaya çıkarmak ve eğitim maliyetlerini azaltmayı hedeflediği ifade edildi.

Şirketin raporlarla kusuru görmezden gelmeyi tercih ettiği ifade edildi.

Hazırlanan 245 sayfalık raporda, "Max kazaları tekil bir hatanın sonucu değildi" ifadesi kullanıldı. Yaklaşık 600 bin sayfalık incelemenin ardından ortaya çıkan raporda Boeing'in pilotları eğitme maliyetinden de kaçtığına değinildi.

Bir önceki nesil 737 pilotlarının simulasyon eğitimine sokmayarak maliyet azaltmaya çalışan şirketin davranışları Etiyopya ve Endonezya'daki kazalarda toplamda 346 kişinin ölümüne neden oldu.

İkinci kazanın ardından dünya genelinde Boeing 737 Max modeli uçaklar yere indirildi.

