HABER

Boeing, 737 MAX kazaları için 50 milyon dolar ödeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

ABD’li uçak üreticisi Boeing, Etiyopya ve Endonezya’daki 737 MAX kazalarında hayatını kaybeden 346 kişinin ailesine 50 milyon dolar ödeyecek.Boeing’in en çok satılan uçak modeli olan 737 Max, Ekim ayında Endonezya’da Lion Havayolları uçuşunda yaşanan kazanın ardından Mart ayında da Etiyopya Havayolları uçuşu sırasında da düşerek toplamda 346 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olmuştu.Kazaların ardından başlatılan soruşturmanın dünkü duruşmasında, hem Ekim ayında Endonezya’da hem de Mart ayında Etiyopya’da yaşanan kazalarda yakınlarını kaybeden aileler hazır bulundu.

Boeing, 737 MAX kazaları için 50 milyon dolar ödeyecek

ABD’li uçak üreticisi Boeing, Etiyopya ve Endonezya’daki 737 MAX kazalarında hayatını kaybeden 346 kişinin ailesine 50 milyon dolar ödeyecek.
Boeing’in en çok satılan uçak modeli olan 737 Max, Ekim ayında Endonezya’da Lion Havayolları uçuşunda yaşanan kazanın ardından Mart ayında da Etiyopya Havayolları uçuşu sırasında da düşerek toplamda 346 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olmuştu.
Kazaların ardından başlatılan soruşturmanın dünkü duruşmasında, hem Ekim ayında Endonezya’da hem de Mart ayında Etiyopya’da yaşanan kazalarda yakınlarını kaybeden aileler hazır bulundu. Birbirine destek olarak acılarını paylaşmaya çalışan aileler, üzerinde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu posterler ile mahkeme salonuna giriş yaptı. Endonezya kazasında 8 kişilik mürettebat ile 181 yolcunun tamamı, Etiyopya kazasında ise 8’i mürettebat toplamda 157 kişi yaşamını kaybetmişti.
Dünyanın en büyük uçak üreticisi olan Boeing tarafından işe alınan tazminat uzmanı Ken Feinberg, Amerikan devi Boeing’in 737 Max tipi uçaklarından ikisinin uçuş sırasında düşmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına 50 milyon dolar tazminat ödeyeceğini duyurdu. Feinberg, Mart ayında düşen ve Etiyopya Havayolları’na ait 737 Max tipi uçakta 3 çocuğunu, eşini ve kayınvalidesini kaybeden Paul Njoroge’nin, ABD Temsilciler Meclisi’nde dün düzenlenen duruşmada verdiği sarsıcı ifadenin ardından işe alındı.
11 Eylül 2001 saldırısı ve 2010 Meksika Körfezinde yaşanan BP Deepwater Horizon petrol sızıntısı da dahil olmak üzere birçok önemli olayda tazminat protokollerini yürüten Ken Feinberg, ekibinin bu haftadan itibaren tazminata uygun kişiler için hemen bir talep protokolü hazırlamaya başlayacağını söyledi.
Amerikan uçak üreticisi, 3 Temmuz’da yaptığı açıklamada 100 milyon doların Endonezya ve Etiyopya kazalarında yakınlarını kaybeden kişiler ile yerel hükümetlerle yardım kuruluşlarına dağıtılacağını duyurmuştu. Tazminat bedelinin yarısı olan 50 milyon dolar ailelere dağıtılırken diğer yarısı hükümet ve toplum projelerine tahsis edilecek. Her iki kazanın mağduru aileler tarafından açılan davalar ile karşı karşıya bulunan Boeing, bu tazminatların herhangi bir dava sonucu yapılan ödemelerden bağımsız olduğunun altını çizdi.
Boeing İcra Kurulu Başkanı Dennis Muilenburg “Feinberg ve Biros ile yaptığımız ortalık sayesinde, kazadan etkilenen ailelerin gereken yardımı hızla ve olabildiğince etkili bir şekilde alacağını umuyoruz” dedi. Boeing tarafından yapılan 100 milyon dolar tazminat duyurusunu imaj çalışması tanımlayan kazada sevdiklerini kaybedenler, kararı öfkeyle karşıladı.

“Çocuklarınızın bu uçaklarda uçmasını istiyor musunuz?”
Etiyopya Havayolları kazasında ailesini kaybeden Paul Njoroge, ifadesinde artık halkın Boeing’e güvenemeyeceğini söyledi. Njoroge, “Boeing’in o uçağın ne kadar tehlikeli olduğuna dair sahip olduğu bilgilerden haberim yoktu. Yine de şirket, güvenli bir şekilde inemeyecek o tehlikeli uçağa 157 kişinin binmesine izin verdi. Ailemi son görüşüm olacağını bilemezdim“ diyen 35 yaşındaki acılı baba “Bu uçaklarla uçmak istiyor musunuz? Çocuklarınızın bu uçaklarda uçmasını istiyor musunuz? Benim başka çocuğum kalmadı” diyerek Boeing’e güvenmediğini ifade etti. Acılı baba verdiği ifadede, o ‘lanetli uçuş’ sırasında ağlayan çocuklarının annelerine nasıl korkuyla sarıldıklarına dair kabuslar gördüğünü söyledi. Njoroge, Boeing’in “Pilotları etkisiz hale getirebilecek, yeni ve hatalı MCAS (Manevra Kabiliyeti Arttırma Sistemi) sistemi hakkında bilgi sahibi olmayan masum pilotları suçladığını” öne sürdü.
Boeing yetkilileri, Paul Njoroge tarafından yöneltilen belirli sorulara cevap vermekten kaçındığı demecinde “Bu iki kazada yaşanan can kayıpları nedeniyle gerçekten üzgün ve pişmanız. Bu uçuşlarda bulunan kişilerin aileleri ve sevdiklerine olan etkiler nedeniyle de oldukça üzgünüz” dedi.
Bir Boeing yetkilisi, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, yeni bir yazılım hatası ortaya çıktıktan sonra, şirketin Eylül ayına kadar bir MCAS yazılım yükseltme ve eğitim revizyonu göndermeyeceği bildirildi. Bu nedenle Kasım ayı başına kadar uçuş gerçekleştirilmemesi bekleniyor. Amerikalı havayolu firmaları Kasım ayı başına kadar Boeing 737 Max tipi uçaklarla gerçekleştirecekleri uçuşları iptal etti.
Federal Havacılık İdaresi Başkan Vekili Daniel Kevin Elwell, uçak kazasından sonra oldukça ilerleme kaydedildiğini ifade etti. “Bazı anomaliler keşfettik ve sorunu gidermesi için bu anomalileri Boeing’e ilettik” diyen Elwell, uçakların uçuşa dönmesi için herhangi bir tarihin öngörülmediğini bildirdi. “Boeing 737 Max, detaylı incelemeler tamamlanana kadar uçamayacak” diyen Elwell, son görüşmelerinde Paul Njoroge ile saatlerce konuştuklarını söyledi.

Boeing, 737 MAX kazaları için 50 milyon dolar ödeyecek

Boeing, 737 MAX kazaları için 50 milyon dolar ödeyecek

Boeing, 737 MAX kazaları için 50 milyon dolar ödeyecek

Zavallı kediyi hayat öpücüğü kurtardıZavallı kediyi hayat öpücüğü kurtardı
6. Ayvalık AIMA Müzik Festivali 23 Temmuzda başlıyor6. Ayvalık AIMA Müzik Festivali 23 Temmuzda başlıyor
Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdıYayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da radikal örgütlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da flaş operasyon! Gözaltılar var...

Bebeğinin ağzını görünce şoke oldu: Rüyamda görmüştüm!

Bebeğinin ağzını gören anne şoke oldu!

Antalya'nın Maldivleri olarak biliniyor! Suluada'da kirlilik tehlikesi

Antalya'nın Maldivleri alarm veriyor

Karlov suikastı soruşturmasında biri eski 6 TRT çalışanına gözaltı

Biri eski 6 TRT çalışanına FETÖ gözaltısı!

Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon

Ahırı imalathaneye çevirmişler! 5 bin 400...

Son dakika: Kandil'e hava harekatı!

Türk jetleri havalandı! Kandil vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.