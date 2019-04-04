HABER

Boeing "737 MAX" uçak kazalarında sistem hatası olduğunu kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 23:36 | Son Güncelleme

Boeing, "737 Max" tipi uçaklarda kazaya "MCAS" adlı sistemdeki hatanın neden olduğunu belirterek, can kayıplarından dolayı özür diledi

Amerikan uçak üreticisi Boeing, son zamanlarda meydana gelen 738 MAX 8 kazalarında, Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemindeki (MCAS) bir hatanın payı olduğunu belirterek, yaşanan can kayıpları için özür diledi.

Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dennis Muilenburg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Etiyopya Havayolları'na ve Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların düşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"737 MAX kazalardaki can kayıplarından dolayı özür dileriz." ifadesini kullanan Muilenburg, hayatını kaybeden yolcuların ve kabin görevlilerinin ailelerine taziyelerini iletti.

Her iki kazanın da tam detaylarının ilgili hükümetlerin raporlarında ortaya konacağını vurgulayan Muilenburg, "Ancak Etiyopya Havayolları'na ait uçak kazasının ilk inceleme raporlarına göre, her iki kazada da MCAS olarak bilinen sistemin hatalı hücum açısı bilgisi alması sonucu aktivite olduğu aşikardır." ifadesini kullandı.

- Boeing 737 Max 8 krizi

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya'daki son kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da olduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların MCAS adlı sistemi için güncelleme duyurusu yapmıştı. Firma, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin, uçakların yunuslama istikrarını desteklemek amacıyla tasarlanan MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemenin tamamlandığını açıklamıştı.

PARTNERTatilde yeni trend 'solomooning'Tatilde yeni trend 'solomooning'
YSK, Kırklareli'de oyların yeniden sayılmasına karar verdi (2)YSK, Kırklareli'de oyların yeniden sayılmasına karar verdi (2)
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde başkanlık el değiştirdiAdıyaman'ın Sincik ilçesinde başkanlık el değiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boeing Etiyopya Havayolları Kaza Lion Air uçak

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için 'hepimiz biliyoruz' dedi ve sonucu açıkladı!

İstanbul için 'hepimiz biliyoruz' dedi ve sonucu açıkladı!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! İzmir'de seçilmişti, inceleme başlatıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! İzmir'de seçilmişti, inceleme başlatıldı

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!

04 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

04 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada istenen cezalar belli oldu

KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili davada istenen cezalar belli oldu

Denizli Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.