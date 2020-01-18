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  4. Boeing 737 Max yazılımında yeni bir sorun daha ortaya çıktı

Boeing 737 Max yazılımında yeni bir sorun daha ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

Boeing tarafından yapılan açıklamada 737 Max tipi yolcu uçaklarının yazılım sistemlerinde yeni bir sorun keşfedildiği duyuruldu.ABD merkezli uçak şirketi Boeing, 737 Max tipi yolcu uçaklarının teknik inceleme sırasında uçuş bilgisayarlarında yeni bir sorun keşfedildiğini açıkladı.

Boeing 737 Max yazılımında yeni bir sorun daha ortaya çıktı

Boeing tarafından yapılan açıklamada 737 Max tipi yolcu uçaklarının yazılım sistemlerinde yeni bir sorun keşfedildiği duyuruldu.
ABD merkezli uçak şirketi Boeing, 737 Max tipi yolcu uçaklarının teknik inceleme sırasında uçuş bilgisayarlarında yeni bir sorun keşfedildiğini açıkladı. Boeing’den yapılan açıklamada, "Gerekli güncellemeleri yapıyor ve FAA (ABD Federal Sivil Havacılık İdaresi) ile birlikte çalışıyoruz. Müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Önceliğimiz 737 Max’in güvenli olması ve hizmete dönmeden önce tüm yasal gereklilikleri karşılamasını sağlamaktır" denildi.
Ayrıca teknik incelemelerde bu tarz sorunların tespit edilmesinin amaçlandığı ve Boeing’in sorunu çözmeyi hedeflediği bildirildi.

Hisseler düştü
Boeing’in söz konusu açıklaması, geçtiğimiz hafta yapılan sistem testlerinde, 737 Max tipi 2 yolcu uçağına ait bilgisayarların birbiriyle iletişim kuramadığı yönündeki iddiaların ardından geldi. Yapılan açıklamanın ardından Boeing’in hisseleri yüzde 1.9 oranında değer kaybederek 325,75 dolara kadar geriledi.

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