HABER

Boeing, 737 Max’ların üretimini yavaşlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 12:18 | Son Güncelleme

Boeing, Etiyopya ve Endonezya’daki kazaların ardından 737 Max uçaklarının üretimini yavaşlattığını duyurdu.Boeing Yönetim Kurulu, 737 Max uçaklarının üretiminin yavaşlatıldığını duyurdu.

Boeing, Etiyopya ve Endonezya’daki kazaların ardından 737 Max uçaklarının üretimini yavaşlattığını duyurdu.
Boeing Yönetim Kurulu, 737 Max uçaklarının üretiminin yavaşlatıldığını duyurdu. Boeing Yönetim Kurulu, 5 ay içinde iki uçağın ölümcül kazaya neden olması sebebiyle yeni bir iç güvenlik komitesi kurulduğunu açıkladı. Şirket, 737 ailesinin üretim hızının ayda 52’den 42’ye çekileceğini duyurdu.
Boeing’in Genel Müdürü Dennis A. Muilenburg, Max’a ek olarak, Boeing 737 NG’yi ve uçağın askeri bir versiyonunu üreteceğini ifade etti.
Boeing ayrıca, uçaklarının nasıl geliştiğini ve inşa edildiğini incelemek için yönetim kurulunda bir komite kuracak. Şirket, iki adet 737 Max uçağının düşmesinden sonra yükselen bir krizle karşı karşıya kaldı. Max üretimi yavaşlatıldı, yeni uçak teslimatları durduruldu, Renton, Wash’daki üretim hatlarında bir birikim oluştu.
Şirket, Seattle yakınlarındaki Renton’da bitmiş uçak stokladı.

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü şehitler için mevlit okuttuBolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü şehitler için mevlit okuttu
Karnavalda turistlerin 'davulcu' rahatsızlığıKarnavalda turistlerin 'davulcu' rahatsızlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oktay Saral'dan yerel seçim açıklaması!

Oktay Saral'dan yerel seçim açıklaması!

Mazbatasını alan Savcı Sayan X-ray cihazını ve kapıyı söktürdü

Mazbatasını alan Savcı Sayan X-ray cihazını ve kapıyı söktürdü

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı kararı

İtiraflar geldi! Şu anda gözaltına alınıyorlar

Çiçek açan kayısı ağaçları gelinlik giydi

Çiçek açan kayısı ağaçları gelinlik giydi

Kars'ta cıva paniği: 8 kişi zehirlendi

Kars'ta cıva paniği: 8 kişi zehirlendi

Anadolu Ajansı yayınladı! İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Havalimanı taşınması nedeniyle İstanbul'da kapatılan yollar trafiğe açıldı!

İstanbul'da kapatılan yollar trafiğe açıldı!

Hakkari’de 15 günlük yasak

Hakkari’de 15 günlük yasak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.