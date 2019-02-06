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Boeing 787 tipi uçaklar Haziran ayında THY filosunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 12:38 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları (THY), daha önce sipariş verdiği Boeing 787 tipi uçağın Haziran ayında filoya katılacağını açıklandı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Hava Yolları (THY), daha önce sipariş verdiği Boeing 787 tipi uçağın Haziran ayında filoya katılacağını açıklandı. Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, " Boeing 787, şimdiki planlamaya göre Haziran 2019 da ilk defa filomuza katılacaktır. Boeing 737 Max uçaklarından halihazırda 8 adeti filomuzda bulunmaktadır. Airbus A350 uçağının ilk teslimi Mart 2020 olarak planlanmıştır" dedi.

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