Boeing astronotu Christopher Ferguson Starliner uçuşundan çekildi

Boeing, Starliner ile uzaya gitme hayalleri kuruyor. NASA ve Boeing, Starliner'ın ilk mürettebatlı uçuşunun ise en kısa sürede gerçekleşmesini planlıyordu. Ancak mekik, Aralık 2019'daki ilk fırlatma testinde yörüngeye planlandığı gibi yerleşemedi ve Dünya'ya geri döndü. Boeing, uzun bir süredir ise Starliner'ın hatasız ikinci test uçuşunu gerçekleştirmek için hazırlanıyor. Fakat Boeing'in Starliner mekiğinin önüne geçen bir isim var. Bu isim gelecek yıl düzenlenmesi planlanan uçuşun komutanı olan Christopher Ferguson.

Space.com'un haberine göre, Christopher Ferguson, Twitter hesabından bir video paylaştı. Ferguson videosu ile Haziran 2021'de düzenlenmesi planlanan ilk mürettebatlı Starliner görevine katılmayacağını duyurdu. Ferguson videosunda gelecek yılın ailesi için çok önemli olduğunu söyleyerek, bunun zor ve kişisel bir karar olduğunu söyledi.

I’m taking on a new mission, one that keeps my feet planted here firmly on Earth and prioritizes my most important crew – my family. I’ll still be working hard with the #Starliner team and the @NASA_Astronauts on our crew. pic.twitter.com/PgdhPqwYQS