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Boeing astronotu Christopher Ferguson Starliner uçuşundan çekildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.10.2020 14:49 | Son Güncelleme

Boeing'in uzaya yollayacağı Starliner mekiği için görevlendirilen Christopher Ferguson, görevinden istifa etti. Ferguson, Twitter hesabından paylaştığı videoda gelecek yılın ailesi için çok önemli olduğunu söyleyerek, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapılacak görevde yer almayacağını açıkladı.

Boeing astronotu Christopher Ferguson Starliner uçuşundan çekildi

Boeing, Starliner ile uzaya gitme hayalleri kuruyor. NASA ve Boeing, Starliner'ın ilk mürettebatlı uçuşunun ise en kısa sürede gerçekleşmesini planlıyordu. Ancak mekik, Aralık 2019'daki ilk fırlatma testinde yörüngeye planlandığı gibi yerleşemedi ve Dünya'ya geri döndü. Boeing, uzun bir süredir ise Starliner'ın hatasız ikinci test uçuşunu gerçekleştirmek için hazırlanıyor. Fakat Boeing'in Starliner mekiğinin önüne geçen bir isim var. Bu isim gelecek yıl düzenlenmesi planlanan uçuşun komutanı olan Christopher Ferguson.

CHRİSTOPHER FERGUSON STARLİNER GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Space.com'un haberine göre, Christopher Ferguson, Twitter hesabından bir video paylaştı. Ferguson videosu ile Haziran 2021'de düzenlenmesi planlanan ilk mürettebatlı Starliner görevine katılmayacağını duyurdu. Ferguson videosunda gelecek yılın ailesi için çok önemli olduğunu söyleyerek, bunun zor ve kişisel bir karar olduğunu söyledi.

YERİNE GEÇEN İSİM BELLİ OLDU

Starliner ekibinden ayrılan Ferguson'un ardından yeni bir ekip üyesi seçildi. Yedek Astronot Barry Wilmore, Ferguson'ın yerini aldı. Wilmore ile birlikte Micole Mann ve Mike Fincke gelecek yıl Starliner mekiği ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak.

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