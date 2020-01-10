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  4. Boeing çalışanının 737 Max için "soytarılar tarafından tasarlandı" dediği ortaya çıktı

Boeing çalışanının 737 Max için "soytarılar tarafından tasarlandı" dediği ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 18:26 | Son Güncelleme

Washington Post gazetesinin haberinde son yıllarda Boeing çalışanları arasında yapıldığı iddia edilen iç yazışmalara ve gönderilen e-postalara yer verildi

Boeing şirketinin bir çalışanının, uçuşu durdurulan 737 Max uçakları hakkında "soytarılar tarafından tasarlandı" ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

Washington Post gazetesinin haberinde son yıllarda Boeing çalışanları arasında yapıldığı ileri sürülen iç yazışmalara ve gönderilen e-postalara yer verildi.

Yazışmalar, Boeing'in alıcıların maliyetini artıracağından pilotlara 737 Max uçakları için simülatör eğitimi vermediği, reddettiği izlenimi verirken, adı açıklanmayan bir şirket çalışanının, Nisan 2017'deki bir hızlı iletide 737 Max için "Uçak, maymunların denetlediği soytarılar tarafından tasarlandı." ifadesini kullandığı dikkati çekti.

Boeing 737'nin o dönemde baş teknik pilotu Mark Forkner'in Mart 2017 tarihli bir e-postada, şirketin, NG'den Max'e geçişte gereken simülatör eğitiminin verilmesine izin vermeyeceğini, herhangi bir denetleyicinin bunu zorunluluk haline getirmeye çalışması gerekeceğini dile getirdiği görüldü.

Kasım 2015 tarihli bir mesajda da Boeing'in, havacılık denetleyicisinin simülatör eğitimi çağrılarına karşı lobi yaptığı izlenimi yarattığı kaydedildi.

Belgelerde ayrıca simülatörlerle ilgili sorunların tartışıldığı, Şubat 2018'de bir Boeing çalışanının meslektaşına "Aileni bir Max simülatör eğitimi uçağına bindirir miydin? Bindirmezdim." dediği, meslektaşının da "Hayır" yanıtını verdiği belirtildi.

Diğer e-postalar ve anlık iletiler, Boeing çalışanlarının, şirket kültürü konusunda uğradıkları hayal kırıklığını dile getirdiğini, şirketin en ucuz tedarikçileri ve "imkansız tarifeleri" bulma güdüsünden şikayet ettiğini ortaya çıkardı.

Boeing'den yapılan açıklamada, yazışmaların, "tamamıyla kabul edilemez" olduğu ifadesi kullanıldı.

Yazışmaların, 737 Max uçakları hakkındaki soru işaretlerini artığığı belirtiliyor.

Boeing, Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen ve çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği uçak kazaları sonrasında, 737 Max uçaklarında sistem hatası olduğunu kabul etmiş ve tüm 737 Max filosunun uçuşunu durdurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
737 MAX Boeing

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