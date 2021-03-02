Boeing, geliştirdiği insansız savaş uçağının ilk uçuşunu Avustralya'da yaptığını açıkladı

Boeing'den yapılan yazılı açıklamada, "Boeing Avustralya ile Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerinin geliştirdiği insansız 'Loyal Wingman' uçağı, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." ifadesi kullanıldı.

"BAŞARILI KALKIŞINI TAMAMLADI"

Uçağın Avustralya'daki Woomera Uçuş Merkezi'nde bir Boeing pilotu tarafından uçurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yer trafik unsurlarını tescil eden taksi, navigasyon, kontrol ve pilotaj ara yüzüne yönelik çok sayıda testten sonra uçak, uçuş işlevselliği ve Hava Gücü Takımlaşma Sistem tasarımlarına uygunluğunu teyit etmek üzere önceden belirlenmiş rotada farklı hız ve irtifada uçmadan önce kendi gücüyle başarılı kalkışını tamamladı."

YAPAY ZEKA KULLANILACAK

Açıklamada, uçağın insanlı ve insansız hava araçları ile kol uçuşu ve takım görevi yapmak üzere yapay zeka kullanacağı ifade edildi. (AA)

