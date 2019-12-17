Boeing iki kez düşen uçağının üretimini askıya aldı

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing, Ocak ayından itibaren 737 MAX tipi uçaklarının üretimini geçici olarak durduracağını açıkladı.

Şirket tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, söz konusu kararın "üretim planlarının sürekli olarak denetim altında tutulduğu" süreçte alındığı kaydedildi. Bu tür iki uçağın iki kez düşmesinin ardından Mart ayından bu yana Boeing 737 MAX uçağı için uçuş yasağı getirilmişti. Kazalarda 346 kişi hayatını kaybetmişti.

Şirket, karardan ötürü çalışanların işten çıkarılması veya zorla izne ayrılması gibi durumların söz konusu olmayacağını aktardı. Boeing'in Renton'daki fabrikasında yaklaşık 12 bin kişi çalışıyor.

Boeing, söz konusu uçağı için bu yıl yeniden uçuş izni çıkmasını umuyordu. Ancak ABD sivil havacılık kurumu Federal Havacılık İdaresi (FAA) geçen Çarşamba yaptığı açıklamada, uçuş yasağının kaldırılmayacağını duyurdu. İznin ancak 2020 yılında yeniden çıkarılabileceğini kaydeden kurum, şirkete bu konuda "gerçek dışı" bir takvim benimseme suçlaması yöneltti. FAA, 737 MAX modeline izni ancak maksimum güvenlik garanti edildiği takdirde vereceğini aktardı. Kurumun kendisi de iki uçak kazasından ötürü eleştirilere maruz kalmıştı.