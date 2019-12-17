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Boeing iki kez düşen uçağının üretimini askıya aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2019 12:37 | Son Güncelleme

İki uçak kazasında 346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 MAX tipi uçağın üretimi geçici olarak durduruluyor.

Boeing iki kez düşen uçağının üretimini askıya aldı

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing, Ocak ayından itibaren 737 MAX tipi uçaklarının üretimini geçici olarak durduracağını açıkladı.

Şirket tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, söz konusu kararın "üretim planlarının sürekli olarak denetim altında tutulduğu" süreçte alındığı kaydedildi. Bu tür iki uçağın iki kez düşmesinin ardından Mart ayından bu yana Boeing 737 MAX uçağı için uçuş yasağı getirilmişti. Kazalarda 346 kişi hayatını kaybetmişti.

Şirket, karardan ötürü çalışanların işten çıkarılması veya zorla izne ayrılması gibi durumların söz konusu olmayacağını aktardı. Boeing'in Renton'daki fabrikasında yaklaşık 12 bin kişi çalışıyor.

Boeing, söz konusu uçağı için bu yıl yeniden uçuş izni çıkmasını umuyordu. Ancak ABD sivil havacılık kurumu Federal Havacılık İdaresi (FAA) geçen Çarşamba yaptığı açıklamada, uçuş yasağının kaldırılmayacağını duyurdu. İznin ancak 2020 yılında yeniden çıkarılabileceğini kaydeden kurum, şirkete bu konuda "gerçek dışı" bir takvim benimseme suçlaması yöneltti. FAA, 737 MAX modeline izni ancak maksimum güvenlik garanti edildiği takdirde vereceğini aktardı. Kurumun kendisi de iki uçak kazasından ötürü eleştirilere maruz kalmıştı.

29 Ekim 2018'de Lion Air'a ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş ve mürettebatla birlikte 189 kişi hayatını kaybetmişti. 10 Mart 2019'da da Etiyopya Havayolları'na ait ET 302 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçak, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. Bu kazada 157 kişi yaşamını yitirmişti.

AFP/BÜ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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