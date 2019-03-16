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Boeing Kısa Süre İçerisinde Yazılım Güncellemesini Bitirecek

16.03.2019 12:54 | Son Güncelleme

Boeing şirketinin 737 MAX serisi uçakları için bir yazılım güncellemesini bir hafta ila 10 gün içerisinde yapacağı belirtiliyor.

Boeing Kısa Süre İçerisinde Yazılım Güncellemesini Bitirecek

Boeing şirketinin 737 MAX serisi uçakları için bir yazılım güncellemesini bir hafta ila 10 gün içerisinde yapacağı belirtiliyor.

737 MAX serisi uçaklar, Ekim ayında Endonezya’da son olarak da geçen hafta Etiyopya’da düşmüştü.

Fransız Haber Ajansı AFP, konuyla ilgili iki yetkiliye dayandırdığı haberinde yazılım güncellemesinin hazırlandığını duyurdu.

Hem Etiyopya hem de Endonezya’da düşen her iki uçağın da benzer teknik sorunları yaşamış olabileceği ortaya çıkmıştı.

Boeing şirketi, Etiyopya Havayolları’na ait uçağın düşmesinin hemen ardından yayınladığı açıklamada yazılım güncellemesinin ilerleyen haftalarda sözkonusu olabileceğini duyurmuştu.

Açıklamada şirketin Endonezya’da Lion Air’e ait 737 MAX tipi uçak düştüğünden bu yana yazılım güncellemesi konusunda çalışmakta olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada yazılım güncellemesinin uçağı daha da güvenli hale getireceği belirtildi.

Düşen Etiyopya Havayolları’na ait uçağın teknik verileri ve pilot konuşmalarını barındıran kara kutuları Fransız BEA hava güvenliği ajansı tarafından incelemeye alındı. 157 kişinin öldüğü kazaya ilişkin raporların açıklanmasının uzun zaman alacağı ifade ediliyor.

Endonezya’da gerçekleşen kaza da 189 kişi hayatını kaybetmişti.

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