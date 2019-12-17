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Boeing Sorunlu 737 MAX Uçaklarının Üretimine Ara Veriyor

17.12.2019 11:10 | Son Güncelleme

Boeing şirketi, yaşanan iki ölümcül kazayla birlikte dünya genelinde Mart ayında uçuşlardan çektiği 737 MAX tipi uçakların üretimine, Ocak ayı itibariyle ara verileceğini duyurdu

Boeing Sorunlu 737 MAX Uçaklarının Üretimine Ara Veriyor

Boeing şirketi, yaşanan iki ölümcül kazayla birlikte dünya genelinde Mart ayında uçuşlardan çektiği 737 MAX tipi uçakların üretimine, Ocak ayı itibariyle ara verileceğini duyurdu. Uçak bugüne dek dünyanın en çok sipariş alan modellerinden biri ve Boeing’in 20 yıldan fazla süredir kurduğu en büyük üretim hattına sahipti.

Boeing şirketi bu yılın sonuna kadar söz konusu uçağın gerekli onayları alıp yeniden havalanmasını umuyordu ancak Amerika Federal Havacılık Kurumu FAA, 737 MAX’lerin yeniden uçmaya başlamasını şu aşamada kabul etmedi.

Boeing şirketi üretime ara verme sürecinin ne kadar süreceğine dair bir açıklama yapmadı. Bu konuda verilecek karar FAA’nın, uçağın yeniden uçuşlara başlamasına onay vermesiyle ilgili olacak.

Uzmanlar, uçakların uçuşlardan çekilmesinin ardından yaşanan bu gelişmenin de sürpriz olmadığı yorumunu yapıyorlar.

Boeing şirketi üretime ara verme nedeniyle uçağın üretiminde çalışan yaklaşık 12 bin kişilik hatta çalışanların işlerine son verilmeyeceğini de duyurdu. Ancak söz konusu uçağın üretimi ve satışının durmasının Amerika ekonomisi adına sıkıntılı bir süreç olabileceği yorumu yapılıyor.

Kararın duyulmasının ardından Boeing şirketinin hisseleri yaklaşık yüzde 5 oranında değer kaybetti.

Havaclılık uzmanları çok büyük olmasa da uçuşlarını bu seriden gelecek yeni uçaklara göre planlayan hava yolu şirketleri açısından da ileriye dönük bazı planlama sıkıntıları yaşanabileceğini belirtiyorlar.

737 MAX uçaklarından ikisinin 5 ay içerisinde Endonezya ve Etiyopya’da düşmesi sonucu, 346 kişi hayatını kaybetmişti. Tüm dünyada hava yolu şirketleri kazanın ve Boeing şirketinin kararının ardından bu uçakları uçuştan kaldırmıştı.

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