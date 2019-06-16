Boeing Sorunlu Kokpit Sistemi Hatasını Kabul Etti

Endonezya ve Etiyopya havayollarına ait iki yolcu uçağını düşmesiyle gündeme oturan Boeing’in İcra Kurulu Başkanı, kazalardan önce şirketin 737 Max jetlerindeki sorunlu kokpit uyarı sistemiyle başa çıkmada hata yaptığını kabul etti.

Boeing İcra Kurulu Başkanı Dennis Muilenburg, şirket iletişiminin tutarlı olmadığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Paris’te Havacılık Fuarı öncesinde konuşan Muilenburg, cezalı durumdaki uçağının yeniden gökyüzüne dönmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu süreçte şeffaf olacaklarının sözünü verdi. Boeing CEO’su, şirketin yaşananlara boyun eğdiğini ve yeniden güven kazanmaya odaklandığını belirtti.

ABD Federal Havacılık Dairesi, Boeing’e 737 Max modeli uçakların kokpitlerindeki güvenlik göstergelerinden birinin çalışmadığını bir yıldan fazla bir süre boyunca bildirmediği için suçlu bulmuştu.

Boeing pilotları da kazalara neden olan yeni kokpit yazılımıyla ilgili kendilerini bilgilendirmeyen şirkete kızgınlıklarını dile getirmişti.

29 Ekim 2018’de Endonezya Lion Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmış ve 189 kişiye mezar olmuştu. Etiyopya Hava Yolları’na ait aynı tip bir Boeing 737 de, 10 Mart'ta havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, 157 kişi hayatını kaybetmişti. Boeing şirketinin bugüne dek en hızlı satış rakamına ulaşan modeli 737 MAX tipi uçakları kazaların ardından tüm dünyada seferlerden çekilmişti.

