HABER

Boeing Sorunlu Kokpit Sistemi Hatasını Kabul Etti

16.06.2019 20:05 | Son Güncelleme

Endonezya ve Etiyopya havayollarına ait iki yolcu uçağını düşmesiyle gündeme oturan Boeing’in İcra Kurulu Başkanı, kazalardan önce şirketin 737 Max jetlerindeki sorunlu kokpit uyarı sistemiyle başa çıkmada hata yaptığını kabul etti

Boeing Sorunlu Kokpit Sistemi Hatasını Kabul Etti

Endonezya ve Etiyopya havayollarına ait iki yolcu uçağını düşmesiyle gündeme oturan Boeing’in İcra Kurulu Başkanı, kazalardan önce şirketin 737 Max jetlerindeki sorunlu kokpit uyarı sistemiyle başa çıkmada hata yaptığını kabul etti.

Boeing İcra Kurulu Başkanı Dennis Muilenburg, şirket iletişiminin tutarlı olmadığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Paris’te Havacılık Fuarı öncesinde konuşan Muilenburg, cezalı durumdaki uçağının yeniden gökyüzüne dönmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu süreçte şeffaf olacaklarının sözünü verdi. Boeing CEO’su, şirketin yaşananlara boyun eğdiğini ve yeniden güven kazanmaya odaklandığını belirtti.

ABD Federal Havacılık Dairesi, Boeing’e 737 Max modeli uçakların kokpitlerindeki güvenlik göstergelerinden birinin çalışmadığını bir yıldan fazla bir süre boyunca bildirmediği için suçlu bulmuştu.

Boeing pilotları da kazalara neden olan yeni kokpit yazılımıyla ilgili kendilerini bilgilendirmeyen şirkete kızgınlıklarını dile getirmişti.

29 Ekim 2018’de Endonezya Lion Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmış ve 189 kişiye mezar olmuştu. Etiyopya Hava Yolları’na ait aynı tip bir Boeing 737 de, 10 Mart'ta havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, 157 kişi hayatını kaybetmişti. Boeing şirketinin bugüne dek en hızlı satış rakamına ulaşan modeli 737 MAX tipi uçakları kazaların ardından tüm dünyada seferlerden çekilmişti.

PARTNERFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracıFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracı
Suudi Veliaht Prensi Saldırılardan İran'ı Sorumlu TuttuSuudi Veliaht Prensi Saldırılardan İran'ı Sorumlu Tuttu
Netanyahu'nun Eşine 'Lüks Yemek'ten Para CezasıNetanyahu'nun Eşine 'Lüks Yemek'ten Para Cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ben Müslüman sanıyordum'

'Ben Müslüman sanıyordum'

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den flaş İran açıklaması: Savaş istemiyoruz ama...

ABD'den flaş İran açıklaması: Savaş istemiyoruz ama...

Brezilya'da korku dolu anlar! Yolcu uçağı gövde üzerine indi

Kalkıştan dakikalar sonra...

Norveç'te Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Trump, New York Times'ı hedef aldı! Sert tepki

Trump, New York Times'ı hedef aldı! Sert tepki

O ülkede bir ilk! Göreve başladı

O ülkede bir ilk! Göreve başladı

Yeni Zelanda’da 7,4 büyüklüğünde deprem

7,4 büyüklüğünde depremle sallandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.