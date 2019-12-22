Boeing Starliner Çöle İndi

Boeing firmasının Cuma günü fırlatılan Starliner uzay aracı, yörüngeye girmekte sorun yaşayınca Pazar günü New Mexico çölüne indi.

Yazılımdaki bir hata insansız uzay misyonunun erken sonlandırılmasına neden oldu.

Yolculukta hedeflenen NASA’nın insanlı uzay misyonlarını yeniden başlatmasına yardım edecek bir astronot taşıma kapsülünü denemekti.

Ancak uzay mekiğinin Uluslararası Uzay İstasyonu’na yanaşamadan geri dönerek başarıyla iniş yapması gelecekte astronotlarları taşıması amacıyla tasarlanan uzay aracının edindiği önemli verilerin kayda geçirilmesinin de önünü açmış oldu.

Atmosfere hızlı giren ve aşırı ısınan Boeing Starliner uzay aracının üç ana paraşütü Dünya yüzeyine sadece 1600 metre kala devreye girdi.

NASA’nın Boeing’e 2014 yılında Starliner’ı geliştirmesi için verdiği para 4,2 milyar dolar. Uzay aracının 2017’de hazır olması bekleniyordu ancak süreçte birçok gecikme yaşandı.

Bu hafta yapılan fırlatma işlemi uzay aracı için önemli bir dönüm noktasıydı. Bunun aracın NASA astronotlarını uzaya taşımaya başlamadan önce yapacağı son büyük deneme olması bekleniyordu.

