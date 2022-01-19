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  4. Boeing ve Airbus uyarmıştı! BAE, ABD'ye uçuşları askıya aldı

Boeing ve Airbus uyarmıştı! BAE, ABD'ye uçuşları askıya aldı

19.01.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin 5G'ye geçmesinin ardından BAE'nin ulusal havayolu şirketi Emirates Havayolları, ülkeye yapılacak uçuşların askıya alındığını duyurdu. Öte yandan Boeing ve Airbus, ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'e gönderdikleri ortak mektupta bunun havacılık endüstrisine büyük zarar verebileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.

Boeing ve Airbus uyarmıştı! BAE, ABD'ye uçuşları askıya aldı

BAE'nin ulusal havayolu şirketi Emirates Havayolları, ABD'ye yapılacak uçuşların askıya alındığını açıkladı. Açıklamada uçuşların askıya alınmasına neden olarak 5G teknolojisinin aktifleştirimesiyle birlikte operasyonal endişeler neden gösterildi. Boeing ve Airbus, ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'e gönderdikleri ortak mektupta 5G teknolojisinin uçakların güvenli şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyeceğini savunmuştu.

EMİRATES'TEN AÇIKLAMA

Emirates Havayollarının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD'de 5G mobil servisinin aktifleştirilmesi ile ilgili operasyonal endişeler nedeniyle bu ülkeye yapılacak uçak seferlerinin yarından (Çarşamba gününden) itibaren askıya alınmasına karar verildi." ifadelerine yer aldı.

Açıklamada, askıya alınan uçuşların Boston, Chicago, Dallas-Fort Worth, Houston, Miami, New York, Orlando, San Francisco ve Seattle Havalimanlarına yapılan uçak seferlerini kapsadığı kaydedildi.

SÜRE BUGÜN DOLDU

ABD'nin en büyük telefon şirketlerinden AT&T ve Verizon, Federal Havacılık Dairesinin (FAA) talebi üzerine, 4 Ocak'ta 5G teknolojisine geçişi 2 hafta ertelediklerini duyurmuştu.

AT&T Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Havacılık güvenliğinin ve 5G'nin bir arada var olabileceğini biliyoruz. Daha fazla iş birliği ve teknik değerlendirmenin tüm sorunları çözeceğinden eminiz." ifadesi kullanılmıştı.

BOEING VE AIRBUS'TAN MEKTUP: OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Dünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing ve Airbus şirketlerinin Üst Yöneticileri (CEO), 21 Aralık 2021'de ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'e 5G telefon servisi konusunda ortak imzalı bir mektup göndererek, bunun havacılık endüstrisine büyük zarar verebileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.

Mektupta, 5G teknolojisinin uçakların güvenli şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyeceği savunulmuş, "5G teknolojisine geçişin ertelenmesi" çağrısı yapılmıştı.

Öte yandan 5G teknolojisine geçişi savunan sektördeki gruplar ise havacılık endüstrisini, "korku tellallığı yapmak ve gerçekleri çarpıtmakla" suçlayarak, bu teknolojiye geçişin ertelenmesiyle ekonomide 10 milyarlarca dolar kayba yol açacağı uyarısında bulunmuşlardı.

AT&T ve Verizon, 5 Ocak'tan itibaren C-bandından 5G teknolojisini uygulamaya sokmayı hedefliyordu.

ABD'de çoğu telefonun 5G ile uyumlu olduğu ancak 5G teknolojisine geçilmediği için bu özellikleri kullanamadığı kaydediliyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri 5G
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