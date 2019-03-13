Boeing ve Amerikalı Yetkililere 737 Max Baskısı

Boeing , Max 8’lerin uçuşlarını durdurma gibi bir planları olmadığını da kaydetti. Amerikan Federal Havacılık Dairesi de uçakların sefere çıkarılmaması için bir gerekçe olmadığını belirtti.

Trump da Twitter mesajında uçakların giderek daha karmaşık hale geldiğini belirtmişti.

Boeing yetkililerinin verdiği bilgiye göre, şirketin üst yöneticisi Dennis Muilenburg Trump’la telefon konuşmasında uçağın güvenli olduğu konusunda güvence verdi.

Trump yönetimi de hem içerden hem de dışardan bu konuda gelen baskılarla yüzleşiyor.

Amerikalı yetkililer, havayolları ve üretici firmalar, uçağın güvenli olduğunu iddia etmeye devam etseler de bu konuda giderek daha fazla yalnız kalıyorlar.

Amerikalı havacılık yetkililerine de diğer ülkeler gibi 737 Max 8 tipi uçakların seferlerini durdurmaları çağrıları geliyor.

Etiyopya’daki kazanın ardından Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte birçok ülkenin 737 Max tipi uçakların seferlerini askıya almasından sonra, Boeing şirketi ve Amerikalı havacılık yetkililerine yönelik baskılar da artıyor.

Kazanın ardından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke 737 Max 8 uçaklarının seferlerini askıya almıştı.

Amerika’da hem Demokrathem Cumhuriyetçi senatörlerin bazıları da Federal Havacılık Dairesi FAA’ye diğer ülkelerle aynı adımı atması çağrısında bulundu.

Amerikalı eski Ulaştırma Bakanı Ray LaHood CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, bu uçakların Boeing ve FAA tarafından incelemeden geçirilene kadar sefere çıkarılmamaları gerektiğini söyledi

İki işçi sendikası da uçuşların askıya alınması çağrısı yaptı. Southwest Havayolları’nın pilotlar sendikası ve Amerikan Havayolları ise uçuşlara destek veren açıklamalarda bulundu.

Havayolları, bazı yolcuların Max 8’le uçmamak için uçuş planlarını değiştirdiklerinin farkında olduklarını da belirtti..

Federal Havacılık Dairesi’nin Geçici Başkanı Daniel Elwell de yaptığı açıklamada, bütün bilgilerin hızlıca değerlendirilmekte olduğunu vurguladı ve uçakların seferlerini durdurmak için herhangi bir gerekçe bulunmadığını savundu.

Amerika dahil bazı ülkelerdeki yetkililer, Max 8’in yazılımında yanlışlık olabileceğini ve bunun kazaya neden olmuş olabileceğini kaydediyor.

Borsa değeri iki günde yüzde 11 düşen Boeing, 737 Max 8’in uçuş güvenlik yazılımını geliştirmekte olduğunu açıklamıştı.

Etiyopya’da Pazar günü içinde 157 kişinin bulunduğu Boeing 737 Max 8 tipi uçak kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta kurtulan olmamıştı.

Aynı tip uçak 29 Ekim’de Cava Denizi’ne düşmüş, uçaktaki 189 kişi hayatını kaybetmişti.

