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Boeing’den Dünyanın En Büyük Çift Motorlu Uçağı

26.01.2020 20:27 | Son Güncelleme

Boeing, ürettiği dünyanın en büyük çift motorlu uçağı 777X’i ilk test uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirdi

Boeing, ürettiği dünyanın en büyük çift motorlu uçağı 777X’i ilk test uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirdi.

Şirket, 737 Max uçağının uçuşlarını yaşanan kazalarda 346 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından durdurmak zorunda kalmıştı.

Seattle’den başlayan uçuş 4 saat sürdü. Daha önceki iki deneme sert rüzgar nedeniyle ertelenmişti.

Uçağın hizmete girmesi için daha fazla testlerin yapılacağı kaydedildi.

Yolcu uçağının bu yıl hizmete girmesi planlanıyordu ancaj bazı teknik zorluklar nedeniyle tarih ertelendi.

777X’in Boeing’in 777 mini jumbo modelinden daha etkili olduğu belirtiliyor.

Boeing her biri 442 milyon dolar olan uçaktan 309 adet satıldığını kaydediyor.

Uçağın, 360 yolcu taşıyabilen Airbus’ın A350-1000’e rakip olması bekleniyor.

Boeing, 5 ay içinde gerçekleşen ilki Endonezya’da 2018 Ekim ayında, diğeri de Mart ayında Etiyopya’da olmak üzere 737 Max kazalarından bu yana kriz içinde.

737 Max’ın uçularının durdurulması şirkete şu ana kadar 9 milyar dolara mal olmuş durumda.

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