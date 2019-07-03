Boeing'den kaza kurbanlarının yakınlarına yardım

Amerikan uçak üreticisi Boeing tarafından, son dönemde Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan 737 Max 8 kazaları kurbanlarının ailelerine ve yakınlarına 100 milyon dolarlık yardım yapılacağı duyuruldu.

Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen kazaların ardından eleştirilerin hedefinde olan Boeing, kaza kurbanları için yeni bir adım attı.

Şirketten yapılan açıklamada, birkaç yıllık süreçte kurban aileleri için 100 milyon dolarlık yardım yapılacağı, şirket çalışanlarının da bu yardımlara katkıda bulunabileceği vurgulandı.

Söz konusu yardımların ulaştırılması için yerel hükümet ve sivil toplum kuruluşları ile de çalışılacağına işaret edilen açıklamada, paranın kurbanların ailelerinin eğitimi, gündelik masrafları ve kazadan etkilenenlerin ekonomik kalkınması için kullanılacağı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, bu 100 milyon doların, şirkete dava açan aile ve kişilere ödenecek tazminatların dışında olduğunun da altı çizildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dennis Muilenburg, şirketin yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü içinde olduğunu belirterek, "Kazalarda yaşamını yitirenlerin aileleri ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz, açılan bu fonla bu kişilere biraz rahatlık sağlamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.