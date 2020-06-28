Boeing’den Kritik Deneme Uçuşu

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Federal Ulusal Havacılık Dairesi ve Boeing’in şirketin 737 MAX tipi uçağının üç günlük sertifikasyon deneme uçuşlarına başlaması için planlama yaptıklarını bildirdi.

Boeing, 737 Max tipi uçaklarını Etiyopya ve Endonezya’da beş ayın içinde iki kez yaşanan ve 346 kişinin hayatını kaybettiği iki büyük kazanın ardından geçen yılın Mart ayında pistlerden çekmişti.

Bu durum Boeing’in nakit kaynağını azalttığı gibi Kongre’de ve Adalet Bakanlığı’nda soruşturma açılmasına da neden olmuştu.

Federal Ulusal Havacılık Dairesi (FAA) Kongre üyelerini, oluşturulan bir kurulun Boeing’in 737 MAX tipi uçağı için güvenlik sistemi incelemesini tamamladığı ve sertifikasyon için denemelere geçilmesinin önünün açıldığı konusunda bilgilendirdi.

Reuters’a konuşan kaynağa göre uçuş öncesi brifingin ardından bir 737 MAX tipi uçak Seattle yakınlarındaki Boeing sahasından havalanacak.

Mürettebat, Washington eyaleti üstündeki rotasında uçağın havada bulunduğu sırada karşılaşabileceği sıra dışı manevralar gibi birçok senaryoyu test edecek. Deneme uçuşunun üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.