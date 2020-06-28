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Boeing’den Kritik Deneme Uçuşu

28.06.2020 23:47 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Federal Ulusal Havacılık Dairesi ve Boeing’in şirketin 737 MAX tipi uçağının üç günlük sertifikasyon deneme uçuşlarına başlaması için planlama yaptıklarını bildirdi

Boeing’den Kritik Deneme Uçuşu

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Federal Ulusal Havacılık Dairesi ve Boeing’in şirketin 737 MAX tipi uçağının üç günlük sertifikasyon deneme uçuşlarına başlaması için planlama yaptıklarını bildirdi.

Boeing, 737 Max tipi uçaklarını Etiyopya ve Endonezya’da beş ayın içinde iki kez yaşanan ve 346 kişinin hayatını kaybettiği iki büyük kazanın ardından geçen yılın Mart ayında pistlerden çekmişti.

Bu durum Boeing’in nakit kaynağını azalttığı gibi Kongre’de ve Adalet Bakanlığı’nda soruşturma açılmasına da neden olmuştu.

Federal Ulusal Havacılık Dairesi (FAA) Kongre üyelerini, oluşturulan bir kurulun Boeing’in 737 MAX tipi uçağı için güvenlik sistemi incelemesini tamamladığı ve sertifikasyon için denemelere geçilmesinin önünün açıldığı konusunda bilgilendirdi.

Reuters’a konuşan kaynağa göre uçuş öncesi brifingin ardından bir 737 MAX tipi uçak Seattle yakınlarındaki Boeing sahasından havalanacak.

Mürettebat, Washington eyaleti üstündeki rotasında uçağın havada bulunduğu sırada karşılaşabileceği sıra dışı manevralar gibi birçok senaryoyu test edecek. Deneme uçuşunun üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Pilotlar denemelerde her iki kazada da hataya neden olan MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System)yazılımını da kasıtlı olarak devreye sokacaklar. Bu yazılım uçağın havada tutunmasını sağlayan süratin altına düşmesini engelliyor.

FAA bilgilendirme emailinde deneme uçuşlarının birkaç gün süreceğini ve bir dizi manevrayla acil durum prosedürlerinin test edileceğini bildirdi. FAA Boeing’in uçaklarda yaptığı değişikliklerin sertifikasyon standartlarına uyup uymadığını değerlendirecek.

FAA, uçağa yeniden hizmet verme izni vermesi için bir dizi ek adımın daha tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Boeing 737 MAX tipi uçağı yeniden uçuşa hazırlamak için Washington eyaletinin Renton kentindeki Longacres tesisindeki uçuş simülatöründe ve havada gerçek uçaklarla yüzlerce saat çalıştı.

Deneme uçuşunda her şeyin yolunda gitmesi halinde FAA’nın yeni prosedürleri Eylül ayından önce devreye koyması ve uçağa uçuş izni vermesi beklenmiyor.

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