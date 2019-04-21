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Boeing'in 787 Dreamliner uçağının hatalı üretildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 00:21 | Son Güncelleme

New York Times gazetesi, yüzlerce sayfa şirket içi yazışma ve federal kayıtların yanı sıra Boeing'in mevcut ve eski çalışanlarıyla yapılan görüşmelere dayandırdığı haberinde 787 Dreamliner uçağının "güvenliği tehlikeye atacak şekilde hatalı" ve "gelişigüzel" üretildiğini öne sürdü

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in 787 Dreamliner uçağının "güvenliği tehlikeye atacak şekilde hatalı" ve "gelişigüzel" üretildiği iddia edildi.

New York Times gazetesinin yüzlerce sayfa şirket içi yazışma ve federal kayıtların yanı sıra Boeing'in mevcut ve eski çalışanlarıyla yapılan görüşmelere dayandırdığı haberinde uçağın üretildiği fabrikada üretim kalitesinden daha çok üretim hızına önem verildiğini öne sürüldü.

Uçakların üretimde gecikmelerle karşı karşıya kalan Boeing'in çalışanların dikkati çektiği sorunları bazen görmezden gelerek uçakların hızlı şekilde imal edilmesi baskısı yaptığı belirtilen haberde, 787 Dreamliner uçağının "güvenliği tehlikeye atacak şekilde hatalı" ve "gelişigüzel" üretildiği iddia edildi.

787 Dreamliner uçağının üretildiği North Charleston fabrikasındaki güvenlik sorunlarının havayolları ve regülatörlerin dikkatini çektiği ifade edilen haberde Qatar Havayollarının üretimdeki sorunlar nedeniyle oluşan hasar ve teslimatların gecikmesinin ardından fabrikadan uçak alımını durdurduğu belirtildi.

Boeing çalışanlarının, federal yetkililere hatalı üretim, uçakta üretim artığı bırakılması ve ihlalleri rapor etmeme konusunda baskıya maruz kaldıkları konusunda şikayette bulunduğu aktarılan haberde, North Charleston fabrikasındaki Joseph Clayton isimli teknisyenin "çoğu zaman kokpitlerin altındaki kablolara tehlike teşkil edecek yakınlıkta üretim atığına rastladığı ve bunun güvenlik sorunu olduğu" ifadesine yer verildi.

Haberde açıklamalarına yer verilen Boeing Ticari Uçaklar Başkanı Kevin McAllister ise South Carolina'daki fabrikada tarihteki en yüksek kaliteli üretimin yapıldığını ve çalışanlarının yaptıkları kaliteli işin arkasında durduğunu belirtti.

Öte yandan haberde, 787 Dreamliner'ın üretildiği Güney Carolina'daki fabrikada karşılaşılan aksaklıkların büyük güvenlik sorunu yarattığına dair bir kanıt olmadığına ve uçak kazası yaşanmadığına dikkat çekildi.

Boeing 737 Max 8 tipi uçakların son 6 ayda iki büyük kazaya karışması, uçakların güvenliğine dair tartışmaları gündeme getirmişti.

- Boeing 737 Max 8 krizi

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya'daki son kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da olduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların MCAS adlı sistemi için güncelleme duyurusu yapmıştı. Firma, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin, uçakların yunuslama istikrarını desteklemek amacıyla tasarlanan MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemenin tamamlandığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
787 Dreamliner Boeing

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