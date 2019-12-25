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  4. ‘Boeing’in Belgeleri Çalışanların Güvenlik Kaygılarını Gösteriyor’

‘Boeing’in Belgeleri Çalışanların Güvenlik Kaygılarını Gösteriyor’

25.12.2019 19:07 | Son Güncelleme

İki büyük uçak kazasının ardından genel müdürünün görevinden olduğu Boeing şirketinin Temsilciler Meclisi’ne 737 MAX tipi uçaklarla ilgili teslim ettiği belgeler, çalışanların uçuş güvenliği konusunda büyük kaygıları olduğunu ortaya koydu

‘Boeing’in Belgeleri Çalışanların Güvenlik Kaygılarını Gösteriyor’

İki büyük uçak kazasının ardından genel müdürünün görevinden olduğu Boeing şirketinin Temsilciler Meclisi’ne 737 MAX tipi uçaklarla ilgili teslim ettiği belgeler, çalışanların uçuş güvenliği konusunda büyük kaygıları olduğunu ortaya koydu.

Pazartesi günü Temsilciler Meclisi Ulaştırma ve Altyapı Komisyonu ile Federal Havacılık Dairesi’ne belgelerin teslim edilmesiyle aynı gün Boeing, Genel Müdür Dennis Muilenburg’un iki büyük uçak kazasının ardından krizin kötü idare edildiği gerekçesiyle görevden alındığını açıklamıştı.

Boeing firmasının en çok satan uçakları 737 MAX’lerin uçuşlarına Mart ayından durdurulmuşru. Beş ay arayla Endonezya ve Etiyopya’da meydana gelen uçak kazaları 346 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Komisyonlardaki temsilcilerin danışmanlardan biri Boeing’in teslim ettiği bu belgelerde şirketin güvenlik ilkelerine bağlılığı konusunda çalışanların duydukları kaygılar ve bazı çalışanların Boeing’in üretim planlarını bozmama konusundaki çabalarıyla ilgili çok rahatsız edici bir tablo ortaya konduğunu söyledi.

Boeing firmasından yapılan açıklamadaysa şirketin son dokuz ayda güvenlik uygulamalarını, örgütlenmesini ve kültürünü güçlendirmek için bir dizi değişikliğe gittiği hatırlatıldı ve belgelerin içeriği ile tonunun şirketin şu anki durumunu yansıtmadığı belirtildi.

Şirketten Pazartesi günü yapılan açıklamada 62 yaşındaki yönetim kurulu başkanı David Calhoun’un genel müdürlük görevini Muilenburg’ devralacağı belirtilmişti. 2009’dan bu yana Boeing yönetim kurulu üyesi olan Calhoun, daha önce de General Electrics şirketinin yöneticilerindendi.

Ulusal Havacılık Dairesi’ne son gönderilen belgelerin eski üst düzey bir Boeing pilotu Mark Forkner’ın mesajlarını içerdiği belirtiliyor. Ekim ayında Boeing, Forkner ve başka bir pilot arasında geçen 2016 kadar mesajı kuruma iletmişti.

Bu mesajlarda Forkner istemeden ABD’li denetçileri yanıltmış olabileceğini belirtmiş ve 737 Max’lerin ana güvenlik sisteminin performansıyla ilgili soru işaretlerinin doğmasına neden olmuştu.

Öte yandan Adalet Bakanlığı da 737 MAX ile ilgili adli soruşturma yürütüyor. Boeing 737 MAX uçağını yeniden havalandırmak için yerli ve yabancı denetçilerle ilişkilerini onarmak zorunda. Son dokuz ayda yüzde 20 değer kaybeden Boeing hisseleri Salı günü yüzde 1,3 düşüşle 333 dolardan kapandı.

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