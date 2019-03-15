Boeing'in iki uçağı aynı nedenle düşmüş olabilir

Ön rapora göre son kaza ile ekim ayında Lion Air'a ait aynı model uçağın kazasında yaşananlar benzerlik gösteriyor.Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının Pazar günkü kazası sonrası karakutuların incelenmesine Fransa'da başlandı.

Ön incelemelere göre kalkıştan kısa bir süre sonra düşen ve 157 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan uçakta pilotun kule ile son konuşmaları, ekim ayında düşen Lion Air'e ait aynı model uçakta yaşananlara benzer olayların yaşandığını gösteriyor.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'ya konuşan Etiyopya Havayolları CEO'su Tewolde Gebremariam, iki kazanın da kalkıştan sadece altı dakika sonra yaşanması nedeniyle çok büyük bir benzerlik gösterdiğini belirtti.

Uçuş kayıtlarına göre her iki kazada da pilotların kalkıştan kısa bir süre sonra hava trafik kontrolörleriyle iletişime geçip havalimanına dönmek için izin istedikleri ortaya çıktı.

Stabilizasyon sorunları

Kazanın oluş nedenini inceleyen ABD'li yetkililere göre enkazda bulunan parçalar ve uçuş kayıtları her iki uçağın da son anlarda benzer sorunlar yaşadığını gösteriyor.