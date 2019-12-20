HABER

Boeing'in Starliner mekiği uzay istasyonuna ilk uçuşuna başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2019 17:24 | Son Güncelleme

ABD’de Boeing Uzay Kurumu tarafından üretilen uzay mekiği ‘Starliner’ ilk test uçuşu için uzaya fırlatıldı.

ABD, (DHA)- ABD’de Boeing Uzay Kurumu tarafından üretilen uzay mekiği ‘Starliner’ ilk test uçuşu için uzaya fırlatıldı. Uzaya mürettebat taşıması için tasarlanan mekik, Atlas V roketine monte edilerek uzaya gönderildi.
Florida’nın Cape Canaveral üssünden fırlatılan mekik, Uluslararası Uzay İstasyonu’na otomatik olarak kenetlenecek ve 28 Aralık’ta geri dönecek. Mekiğin yolcuları ise ‘Rosie Rockeeter’ adlı test mankeni ve kontrol ekibi tarafından konulan bir adet oyuncak köpek. NASA’nın liderliğinde gönderilen mekik, başarılı olursa uzaya insan taşıyacak. NASA şu anda astronotların uzaya gönderilmesi için Rus yapımı Soyuz roketlerini kullanıyor. NASA yetkilisi Jim Bridenstine yaptığı açıklamada, “Gelecek yılın başında, 2011’den bu yana ilk kez tekrar Amerikan topraklarından Amerikan roketleri üzerinde Amerikan astronotlarını göndereceğiz” dedi. NASA 2011 yılında uzay mekiği programını sona erdirmişti.

İnanması güç ama... Burada ölmek yasak! İnanması güç ama... Burada ölmek yasak!
20 Aralık Amerikan Basınından Özetler20 Aralık Amerikan Basınından Özetler
Fransa'da Google'a 150 milyon euro para cezasıFransa'da Google'a 150 milyon euro para cezası
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

81 at itilaf edilmişti! İstanbul Valisi'nden flaş açıklama

81 at itilaf edilmişti! İstanbul Valisi'nden flaş açıklama

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

'Türkiye’yi engellemeliyiz'

'Türkiye’yi engellemeliyiz'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

ABD'den SDG ve Türkiye açıklaması: Kürtlerle el sıkıştık!

ABD'den SDG ve Türkiye açıklaması: Kürtlerle el sıkıştık!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa'da Google'a 150 milyon euro para cezası

Fransa'da Google'a 150 milyon euro para cezası

Trump, bir an önce Senato'da yargılanmak istiyor

Trump, bir an önce Senato'da yargılanmak istiyor

Protestolar günlerce sürmüştü! Görüşmeler başladı

Protestolar günlerce sürmüştü! Görüşmeler başladı

Günlerdir süren greve tatil molası

Günlerdir süren greve tatil molası

Sistani’nin erken seçim çağrısı sonrası yürüyüş

Sistani’nin erken seçim çağrısı sonrası yürüyüş

Şiddetli deprem üç ülkeyi sarstı!

Şiddetli deprem üç ülkeyi sarstı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.