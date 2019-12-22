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Boeing'in yörüngeye yerleşemeyen Starliner mekiği Dünya'ya döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 20:50 | Son Güncelleme

Boeing'in yörüngeye yerleşemeyen Starliner mekiği Dünya'ya döndü

CAPE CANAVERAL (AA) - ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing'in, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) personel taşımak üzere tasarladığı ancak ilk fırlatma testinde yörüngeye istenildiği gibi yerleşemeyen Starliner mekiği, Dünya'ya geri göndü.

Fırlatma testini yöneten ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) Jim Bridenstine, Starliner'ın New Mexico eyaletinde bir çölde istenilen noktaya indirildiğini belirtti.

Test başarılı olsaydı, Starliner'ın görevi 1 haftadan uzun sürecekti.

Mekik, Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldıktan sonra, Dünya yörüngesine, UUİ'ye hareket etmesini sağlayacak şekilde konumlanamamıştı.

Boeing'in ortağı olduğu United Launch Alliance şirketi tarafından tasarlanan Atlas 5 roketiyle yapılan fırlatış sorunsuz geçerken, Boeing, roketin yola çıkmasından yarım saat sonra yaptığı açıklamada, "mekiğin yörüngeye yerleşiminin normal olmadığını" bildirmişti.

Mekikte, UUİ'de görev yapan 6 astronot için Noel hediyelerinin yanı sıra yüzlerce ağaç tohumu, Boeing'in kurucusu William Boeing'in uçuş seyahat kimliği ve "Rosie" adı verilen cansız manken bulunuyordu.

- SpaceX'in insansız seferi başarılı olmuştu

NASA'nın UUİ'ye özel şirketlerin ürettiği mekikler aracılığıyla astronot taşımayı amaçlayan "Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında, SpaceX firması "Dragon Crew", Boeing ise "Starliner" adlı personel taşıyıcı mekiklerinin testlerini gerçekleştiriyordu.

SpaceX'in Dragon Crew mekiği ilk insansız seferinde 2 Mart'ta uzaya fırlatılmış, 3 Mart'ta UUİ'ye ulaşmıştı. Mekik, 8 Mart'ta Dünya'ya geri dönmüştü. Firma insansız uçuş testinin başarılı olmasının ardından yeni yılda mekiğin insanlı uçuş testini yapmayı planlıyor.

Halen UUİ'ye ikmal malzemeleri SpaceX üretimi Dragon kargo mekiği ile nakledilirken, istasyonda görevli mürettebat Rus yapımı Soyuz mekikleriyle taşınıyor.

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Boeing Starliner

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