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Boğa gösterisinde bu kez kan dökülmedi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.08.2018 08:29 | Son Güncelleme

İspanya'nın başkenti Madrid'deki boğa güreşi alanı Las Ventas Arenası'nda akrobatik boğa gösterisi yapıldı.

Arenaya çıkan akrobatlar, boğalara karşı gerçekleştirdikleri çeşitli hareketler ile gösterilerini tamamladı.

Boğa gösterisinde gelenek bozuldu

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Kalabalık önünde kanlı sahnelerin yaşandığı boğa güreşleri uzun zamandır eleştiri konusu oluyor.
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İspanya'nın başkenti Madrid'de boğalar yine kalabalık önündeydi.
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Boğa güreşlerinin yapıldığı Las Ventas Arenası'nı dolduran kalabalığın karşısında bu kez matadorlar değil akrobatlar vardı.
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Boğaların ala salınması ile birlikte akrobatlar hünerlerini sergilemeye başladı.
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Boğanın ataklarını şık akrobatik hareketlerle savuşturan akrobatlar alkış aldı.
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Zaman zaman yürekler ağıza gelse de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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Anahtar Kelimeler:
İspanya madrid boğa güreşi

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