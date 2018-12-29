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Boğaçayı Projesi'nde geri sayım

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 18:24 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: - "Antalya'da yapılan bütün bu yatırımlar, aslında çok önemli turizm yatırımları. Şehrin güzelleşmesi, şehirdeki yaşam kalitesini yukarıya çekecek bu ve benzeri yatırımlara Antalya'nın ihtiyacı var" - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel: - "(Projenin ilk etabı) Zannediyorum 10-15 güne kadar tamamen eksikleri de tamamlanmış olur ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak"

Turizmin başkenti Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Boğaçayı Projesi'nin ilk etabındaki çalışmalarda sona gelindi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Boğaçayı Projesi alanında incelemelerde bulundu.

Rekreasyon çalışmalarını yerinde inceleyip gazetecilere açıklama yapan Türel, Boğaçayı Projesi'nin ilk etabında artık son aşamaya geldiklerini söyledi.

Boğaçayı'nın, taşkın önleme projesi olduğunu vurgulayan Türel, 2003 yılında yaşanan sel felaketinde sahildeki araç köprüsünün sel ile denize gittiğini hatırlattı.

Türel, o gün bin 700 metreküp olan debinin Boğaçayı düzenlemesiyle 2 bin 900 metreküpe çıktığını, son 500 yıldaki bütün yağışlardan çok daha fazlasını karşılayabilecek taşkın önleme projesini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Antalya'ya 17 Aralık'ta 24 saatte metrekareye düşen toplam 490,8 kilogram yağış miktarıyla Türkiye'de günlük yağış rekoru kırıldığını anımsatan Türel, Boğaçayı'nda hiçbir taşkının söz konusu olmadığını, su çekildikten sonra birinci kademedeki bitkilerin hiçbirinin zarar görmediğini anladıklarını dile getirdi.

Türel, Boğaçayı'nın ne kadar doğru bir proje olduğunun söz konusu yağışta görüldüğünün altını çizdi.

- "Çok kolay bir proje değil"

Boğaçayı'nın balıkçılar için teraslar, spor salonları, çocuk oyun bahçeleri, bisiklet yollarıyla içerisinde hiçbir ticari ünite olmayan, halka açık yeni bir park alanı, yeni bir peyzaj, yeşil alan düzenlemesi olduğuna dikkati çeken Türel, şöyle konuştu:

"Yer altı su kaynağının yüzeyde böyle muhteşem bir manzara oluşturmasını gördükten sonra buna (denizin içeri alınmasına) ihtiyaç kalmadı. Çok güzel bir proje oldu. Bu, çok büyük bir proje. Zannediyorum 10-15 güne kadar tamamen eksikleri de tamamlanmış olur ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Böylelikle vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirmiş olmanın huzuru içerisindeyim. Karaya doğru 40 kilometre uzunluğunda derinliği olan bir projemiz, etap etap yapılacak. Bunun ikinci, üçüncü etaplarını da bundan sonra planlayacağız. Bu proje, çok kolay bir proje değil. 8 yaşındaki bir çocuğun 'photoshop' ile çizebileceği bir proje hiç değil."

Türel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilgili tüm bakanlara, Vali Karaloğlu'na, DSİ yöneticilerine projeye katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

- "Antalya'nın bu yatırımlara ihtiyacı var"

Vali Karaloğlu da eski Boğaçayı'nın mezbele görüntüsünden bugün eser kalmadığını söyledi.

Karaloğlu, "Antalya Büyükşehir Belediyemizin hem de başkanımızın vizyonuna yakışır bir proje olmuş. Antalya, turizm şehri. Antalya'da yapılan bütün bu yatırımlar, aslında çok önemli turizm yatırımları. Şehrin güzelleşmesi, şehirdeki yaşam kalitesini yukarıya çekecek bu ve benzeri yatırımlara Antalya'nın ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

"Konyaaltı sahili betonlaşacak, çevre ortadan kalkacak, içme suyu kaynakları kirlenecek." tartışmalarının kendisini üzdüğünü ifade eden Karaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelip gördükten sonra anladık ki toplumun bir kesiminde, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar var. Boğaçayı'nda eski fotoğrafı ile yeni fotoğrafı yan yana koyan hangi Antalyalı Boğaçayı'nın eskisinden daha kötü olduğunu söyleyebilir. Konyaaltı sahilinin eskisinde daha kötü olduğunu söyleyebilir. Burada çok güzel bir yaşam alanı oluşturulmuş."

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Antalya Boğaçayı Menderes Türel Münir Karaloğlu proje

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