Boğaçayı Projesi'nde geri sayım

Türel, o gün bin 700 metreküp olan debinin Boğaçayı düzenlemesiyle 2 bin 900 metreküpe çıktığını, son 500 yıldaki bütün yağışlardan çok daha fazlasını karşılayabilecek taşkın önleme projesini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Türel, Boğaçayı'nın ne kadar doğru bir proje olduğunun söz konusu yağışta görüldüğünün altını çizdi.

- "Çok kolay bir proje değil"

Boğaçayı'nın balıkçılar için teraslar, spor salonları, çocuk oyun bahçeleri, bisiklet yollarıyla içerisinde hiçbir ticari ünite olmayan, halka açık yeni bir park alanı, yeni bir peyzaj, yeşil alan düzenlemesi olduğuna dikkati çeken Türel, şöyle konuştu:

"Yer altı su kaynağının yüzeyde böyle muhteşem bir manzara oluşturmasını gördükten sonra buna (denizin içeri alınmasına) ihtiyaç kalmadı. Çok güzel bir proje oldu. Bu, çok büyük bir proje. Zannediyorum 10-15 güne kadar tamamen eksikleri de tamamlanmış olur ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Böylelikle vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirmiş olmanın huzuru içerisindeyim. Karaya doğru 40 kilometre uzunluğunda derinliği olan bir projemiz, etap etap yapılacak. Bunun ikinci, üçüncü etaplarını da bundan sonra planlayacağız. Bu proje, çok kolay bir proje değil. 8 yaşındaki bir çocuğun 'photoshop' ile çizebileceği bir proje hiç değil."