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Boğalar eğitim yararına güreşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 19:59 | Son Güncelleme

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Yeşilyurt Boğa Güreşleri Festivali'nde, 120 boğa güreştirildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Yeşilyurt Boğa Güreşleri Festivali'nde, 120 boğa eğitim yararına güreşti.

Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Boğa Güreşi Arenası'nda gerçekleştirilen güreşleri, kamyon kasaları ve traktörlerin üzerinde 5 bin kişi izledi.

Saha çevresinde sahiplerinin elinden kaçan boğaların vatandaşlara zarar vermemesi için güvenlik tedbirleri alındı.

Güreşlerden elde edilen gelirin Yeşilyurt İlköğretim okulu için harcanacağı öğrenildi.

Güreşler için Muğla, Aydın ve İzmir'den 120 boğa getirildi.

Bu arada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde ölçüldüğü Muğla'da, sıcaktan bunalan boğaların serinletilmesi için itfaiye güreş sahasını ıslatırken, sahipleri de hayvanların başına su döktü.

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Anahtar Kelimeler:
Boğa güreşleri Menteşe Muğla Yeşulyurt

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