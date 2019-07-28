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Boğalar eğitim yararına güreştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 21:03 | Son Güncelleme

Muğla'da düzenlenen etkinlikte 120 boğa eğitim yararına güreştirildi - Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş: - "Amacımız, bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak"

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen 18. Bayır Boğa Güreşleri'nde, 120 boğa eğitim yararına güreştirildi.

Bayır Boğa Güreşi Arena'da gerçekleştirilen güreşlerde, boğaların kaçma ihtimali düşünülerek güvenlik tedbirleri alındı. Hava sıcaklığının 39 derece ölçüldüğü ilçede, güreş alanının toz olması nedeniyle belediye ekipleri sahayı sık sık suladı.

Kamyon kasaları ve traktörlerin üzerinde yaklaşık 3 bin kişinin izlediği güreşlerde, 120 boğa, Bayır Ortaokuluna yardım için güreştirildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boğa güreşlerinin, Muğla'nın önemli kültürel etkinliklerinden olduğunu söyledi.

Menteşe ilçesinin, adını, bölgede hüküm süren Menteşe Beyliğinden aldığını belirten Gümüş, "O günkü gelenek ve göreneklerimizi bugün bu topraklarda yaşatmaya özen gösteriyoruz. Menteşe Belediyesi olarak buna destek oluyoruz. Amacımız, bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak." dedi.

Güreş Tertip Komitesi Başkanı Ali Turbalıoğlu ise 120 boğanın katıldığı güreşlerde izleyicilerin keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Turbalıoğlu, amaçlarının kültürel değerleri gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bayır boğa güreşi Menteşe Muğla

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