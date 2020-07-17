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Boğaların çiftleşmesi için kullanılan iktidarsızlık ilacını kullanınca...

İLGİNÇ HABERLER  | 17.07.2020 10:08 | Son Güncelleme

Meksika'nın Veracruz eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan bir adam boğalar için geliştirilen bir iktidarsızlık ilacını alınca 3 gün boyunca ereksiyon yaşayıp, hastanelik oldu.

Boğaların çiftleşmesi için kullanılan iktidarsızlık ilacını kullanınca...

Boğalar için geliştirilen bir iktidarsızlık ilacını kullanan talihsiz adam penisinin sürekli erekte olmasından dolayı acı içerisinde bir hastaneye kaldırıldı.

İsmi açıklanmayan Meksikalı adam kasık ağrısı dinmedi. Adamın erekte haldeki penisini gören doktorlar şaşkına döndü. Yerel basına konuşan doktorlar, “Veracruz’da bir iktidarsızlık ilacı satın almış ve daha sonra kullanmış. Bu ilacı bölgede yaşayan çiftçilerden satın almış. Çiftçiler bu ilacı boğaları çiftleştirmek için kullanıyormuş” açıklamasını yaptı.

Doktorlar hastanın kişisel bilgilerini vermezken, 3 gün boyunca penisi erekte vaziyette kalan adamın sağlık durumu hakkında da bir açıklama yapmadı. Hastane yönetimi talihsiz adamın hastane yatağında çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Ameliyat olmak zorunda kalan adamın durumu sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ismi açıklanmayan adamın heyecanı ve karşısındaki 30 yaşındaki kadını etkilemek için yaptığını takdir ederken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da adamın çaresizliği ile dalga geçti.

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