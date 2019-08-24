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Boğaların, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 19:14 | Son Güncelleme

Artvin Boğacılar Spor Kulübü tarafından bu yıl 3’ncüsü yapılan Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası başladı.11 kategoride 56 boğanın mücadele ettiği Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası 1’nci gün yapılan Yıldızlar kategorisi 3 farklı dalda güreşleriyle tamamlandı.Çekişmeli güreşlere sahne olan 1’nci gün güreşlerinde Yıldızlar Küçük ortada Sacaattin Kartal’a ait Karaboğa, Yıldızlar Büyük ortada Turan Solmaz’a ait boğa birinci olurken, Yıldızlar Baş altında Ergin Öztürk’e ait Bamsı isimli boğalar kendi kategorilerinde Türkiye Şampiyonu oldu.Güreşler esnasında boğalar arenada nefes kesen güreşler sunarken binlerce boğa severler de heyecandan yerlerinde duramazken güreşler renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin Boğacılar Spor Kulübü tarafından bu yıl 3’ncüsü yapılan Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası başladı.
11 kategoride 56 boğanın mücadele ettiği Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası 1’nci gün yapılan Yıldızlar kategorisi 3 farklı dalda güreşleriyle tamamlandı.
Çekişmeli güreşlere sahne olan 1’nci gün güreşlerinde Yıldızlar Küçük ortada Sacaattin Kartal’a ait Karaboğa, Yıldızlar Büyük ortada Turan Solmaz’a ait boğa birinci olurken, Yıldızlar Baş altında Ergin Öztürk’e ait Bamsı isimli boğalar kendi kategorilerinde Türkiye Şampiyonu oldu.
Güreşler esnasında boğalar arenada nefes kesen güreşler sunarken binlerce boğa severler de heyecandan yerlerinde duramazken güreşler renkli görüntülere sahne oldu. Güreş aralarında ise seyirciler arenaya inerek davul, zurna ve tulum eşliğinde horonlar oynayıp doyasıya eğlendi.
Boğa güreşleri Türkiye Şampiyonasını değerlendiren Artvin Boğacılar Spor Kulubu başkanı Kenan Köse, boğa güreşlerinin bir değer ve kültür olduğuna değinerek bu değer ve kültürü tüm Türkiye’ye yaymaya çalıştıklarını vurguladı. Köse, “Boğa güreşleri Artvin’de çok önemli yere sahiptir. Bu bizler için bir kültür ve gelenektir. Bizler bu güreşlerle hem bu kültürümüzü yaşatıp gelecek kuşaklara aktarırken bir taraftanda ilimizin tanıtımına katkı sağlıyoruz” dedi.
Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası yarın gerçekleştirilecek 2’nci gün güreşleriyle devam edecek.

Boğaların, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadelesi

Boğaların, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadelesi

Boğaların, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadelesi

Boğaların, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadelesi

Boğaların, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadelesi

Boğaların, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadelesi

Boğaların, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadelesi

Boğaların, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadelesi

Boğaların, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadelesi

Boğaların, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadelesi

Boğaların, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadelesi

Boğaların, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadelesi

Boğaların, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadelesi

Boğaların, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadelesi

Boğaların, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadelesi
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