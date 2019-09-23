HABER

Boğaların yaraladığı kadın taburcu edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 11:42 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerinde, seyircilerin arasına giren 2 boğanın yaraladığı Müceylan Özdemir (57), tedavisinin ardından taburcu edildi.

Boğaların yaraladığı kadın taburcu edildi

YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerinde, seyircilerin arasına giren 2 boğanın yaraladığı Müceylan Özdemir (57), tedavisinin ardından taburcu edildi.
Yatağan Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Yatağan Boğa Güreşleri, dün Orman Kavşak Sahası'ndaki arenada yapıldı.140 namlı boğanın getirildiği güreşleri, yaklaşık 5 bin kişi izledi.
Ancak boğa güreşleri sırasında istenmeyen bir olay da yaşandı. Açık kalan kapıdan kaçan 2 boğa, seyircilerin arasına girdi. Büyük panik yaşanırken, boğalar, Müceylan Özdemir'in üzerinden geçti. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda ezikler olan Özdemir, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

FOTOĞRAFLI

Boğaların yaraladığı kadın taburcu edildiBoğaların yaraladığı kadın taburcu edildiBoğaların yaraladığı kadın taburcu edildiBoğaların yaraladığı kadın taburcu edildi

PARTNER Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi
Sivas Katmeri tescillendiSivas Katmeri tescillendi
Zabıtadan okul kantinlerine denetimZabıtadan okul kantinlerine denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi! Evlerin çatılarına asıyorlar

Teröristler böyle görüntülendi!

Son dakika: Çakar lambalarla ilgili flaş karar! (Çakar lamba kimler takabilir)

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Son dakika: HSK Başkanvekili Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Adana'da kadın kılığına giren cinayet zanlıları yakalandı

Emniyet Müdürü talimat verdi! Özel ekip yakaladı

Datça açıklarında deprem

Datça açıklarında deprem

Askere giderken alınacaklar listesi! Erlere ne verilir, giderken ne götürmek gerekir?

Askere giderken yanınızda neler götürmelisiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.