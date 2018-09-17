Boğanın dansı hayrete düşürdü

Sahibinin sesini duyunca dans etmeye başlayan boğayı izlerken hayrete düşeceksiniz. Kıvrak hareketleriyle şaşkına çeviren boğanın görüntüleri gerçekten ilginç.
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