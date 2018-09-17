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Boğanın dansı hayrete düşürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 17.09.2018 13:54 | Son Güncelleme

Boğanın dans görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

Sahibinin sesini duyunca dans etmeye başlayan boğayı izlerken hayrete düşeceksiniz. Kıvrak hareketleriyle şaşkına çeviren boğanın görüntüleri gerçekten ilginç.

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Anahtar Kelimeler:
Boğa dans

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