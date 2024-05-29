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Boğarak öldürdü, cesedini parçalayıp derin dondurucuya koydu! Kan donduran vahşetin cezası belli oldu

29.05.2024 13:55
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Yazar Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar’ı iple boğup öldürürek, cesedini parçaladıktan sonra buzdolabında saklayan ve ailesinden fidye isteyen Hakan Öztürk hakkındaki davada karar açıklandı. Sanık Hakan Öztürk, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığı, 'Gece vakti yağmaya teşebbüs' suçundan da 10 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. İşte detaylar...

Boğarak öldürdü, cesedini parçalayıp derin dondurucuya koydu! Kan donduran vahşetin cezası belli oldu

Bayrampaşa’da kayıp olarak aranırken cesedi bir evdeki buzdolabında bulunan Muhammed Nuh Kasadar (19)’ın ölümüne ilişkin Hakan Öztürk’ün yargılanmasına devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Hakan Öztürk (28) duruşmaya SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmada, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu okundu. Raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve ceza sorumluluğunun tam olduğu bildirildi.

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Raporun ardından savunması sorulan sanık Öztürk, "Önceki savunmalarıma ekleyecek bir şeyim yoktur" ifadesini kullandı. Duruşmada, Muhammed Nur Kasadar’ın babası Mustafa Kasadar, "Mahkemenin bugün neticelenmesini ve sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Müşteki avukatı ise söz alarak, "Sanığa 50 bin yıl da 100 bin yıl da ceza da verseniz müvekkillerinin acısı dinmeyecek. Sanık bir an önce cezalandırılsın" dedi. Son sözü sorulan sanık Öztürk ise, "Bir diyeceğim yoktur" dedi.

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İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBET

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkemede sanık Hakan Öztürk’e, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına verildi. Mahkeme, cezada indirim uygulamadı. Sanık Öztürk ayrıca, 'Gece vakti yağmaya teşebbüs' suçundan 10 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına da çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Bayrampaşa
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