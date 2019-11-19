HABER

Boğasının saldırısına uğrayan öğretmen öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 10:32 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, beslediği yaklaşık 1 tonluk boğanın saldırısına uğrayan öğretmen Reşat Aslım (53), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Boğasının saldırısına uğrayan öğretmen öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, beslediği yaklaşık 1 tonluk boğanın saldırısına uğrayan öğretmen Reşat Aslım (53), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.
Yenipazar ilçesindeki Merkez Ortaokulu'nda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Reşat Aslım, pazar günü güreşler için beslediği boğanın bakımını yaparken, hayvanın saldırısına uğradı. Aynı zamanda kendisine ait arazilerde çiftçilik de yapan Aslım, boğanın boynuz darbeleriyle yere yığıldı. Ağır yaralanan Aslım, yakınlarının çağırdığı ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Reşat Aslım, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

FOTOĞRAFLI

Boğasının saldırısına uğrayan öğretmen öldü

Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor
Jeoloji Yüksek Mühendisi Er: Bursa'daki depremler uyarıcı nitelikteJeoloji Yüksek Mühendisi Er: Bursa'daki depremler uyarıcı nitelikte
Samsun’un otopark ve trafik sorununa kalıcı çözümSamsun’un otopark ve trafik sorununa kalıcı çözüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP Milletvekili Mahmut Toğrul'un hapis cezasına itirazı reddedildi

Mahkeme kararını verdi! HDP'li vekile ret!

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Üniversite öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Eski sevgili dehşeti! Üniversite öğrencisi Güleda öldürüldü

İçişleri ve MSB duyurdu! Teröre ağır darbe

İçişleri ve MSB duyurdu! Teröre ağır darbe

Avcılar’da kimyasal koku alarmı

İstanbul'da 'koku' alarmı

Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü

İstanbul'da yangın faciası: 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.