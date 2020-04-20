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  4. Boğasıyla kampa girdi! Salgının biteceği günler için hazırlanıyor

Boğasıyla kampa girdi! Salgının biteceği günler için hazırlanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2020 09:37 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemleri kapsamında iptal edilen boğa güreşlerinin yeniden yapılmasını bekleyen Fatih Yılmaz, 1 tonluk boğasıyla birlikte kampa girdi. Her gün düzenli olarak antrenman yapan Yılmaz salgının hemen bitmesini ve boğa güreşlerinin başlaması için sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde valilik ve festival komitesi tarafından, kent merkezi ve ilçelerinde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen 12 farklı boğa güreşi organizasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Kararla birlikte, bölgede boğa yetiştiricileri, güreş etkinliklerine ara verdi.

Yusufeli ilçesinde yaşayan Fatih Yılmaz da salgının bitip, iptal edilen güreşlerin yeninden yapılacağı günü iple çekiyor. Yılmaz, ilçenin Kazımkarabekir Mahallesi'nde, 1 tonluk 'Poyraz' adlı boğasıyla birlikte her gün düzenli olarak koşu antrenmanı yapıyor. Daha önceki yarışmalarda başarı elde eden boğasıyla kamp sürecine giren Yılmaz, özenle beslediği hayvanıyla güreşlere hazırlanıyor.

'HEYECANLA BEKLİYORUZ'

İptal olan boğa güreşlerinin başlamasını beklediklerini anlatan Yılmaz, "Boğamızla çalışmalarımız sürüyor. Salgının biterek, güreşlerin yeniden başlamasını heyecanla bekliyoruz. Koronavirüsün ülkemizi terk edip, bir an önce festivallere başlamak istiyoruz. Bu bizim için babadan, deden gelen bir miras. Bu mirası koruyup, yaşatmaya çalışıyoruz. 6 tane boğam var; bunları özenle besliyoruz. İnşallah yine birinci olacağız. Çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz" dedi. (DHA)

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Boğa Artvin

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