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Boğaya kılıç sapladı kalçasından boynuzlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2020 14:11 | Son Güncelleme

Önde gelen bir İspanyol matador, boğa güreşi sırasında kılıç sapladığı hayvanın boynuzlarıyla kalçasına vurup onu havaya uçurması sonucunda yaralandı.

48 yaşındaki Enrique Ponce, El Puerto de Santa Maria stadyumunda son darbeyi vurmak için ringe girdiğinde onu hızla döndüren boğa, matadorun önünde başına koruyarak yatmasına neden oldu.

Korkulan olmadı ve Valencialı boğa güreşçisi ciddi şekilde yaralanmadı. İspanyol medyası, sadece diz bağlarında yırtık ve morarma bildirdi.

Boğa önünde sonunda öldürüldü ve Ponce bir ikinciyi daha öldürmek için harekete devam etti.

Güreş, binlerce kişiyi boğa güreşi arenasının 140. yıldönümünde Endülüs'ün Cadiz kentindeki tarihi stadyumda bir araya getirdi.

Bu, ülkenin en iyi matadorlarından Ponce'nin kendisine karşılık veren bir boğayla uğraşmak zorunda kaldığı ilk olay değil. Geçen yıl daha şiddetli bir boynuzlanma, Ponce'nin diz ameliyatı olmasını gerektirdi ve kalçasında 10 santimetrelik bir yaraya neden oldu.

2014'te Valencia'daki Las Fallas festivalinin açılışını yaparken bir boğa Ponce'nin köprücük kemiğini ve birkaç kaburga kemiğini kırdı.

Koronavirüs pandemisi, tartışmalı geleneğin popülaritesine darbe vurmuş görünüyor. Temmuz ayında düzenlenen ve az kişinin katıldığı, tecritten sonraki ilk boğa güreşiyle beraber kanlı sporun yasaklanması için çağrılar arttı.

O dönem hayvan hakları grubu La Tortura No Es Cultura'dan (İşkence Kültür Değildir) Carmen Ibarlucea, şu ifadeleri kullanmıştı:

Boğa güreşi arenalarına geri dönüyorlar ve işkence yapmak, barışçıl bir otoburun ölümünü görmek için acımasızca ve gözyaşı dökmeden daha fazla kamu parası talep ediyorlar. Bu arada biz, toplumsal çoğunluk olarak, artık gerçek bir barış ve dayanışma kültürü istiyoruz.

Electromania tarafından mayısta yapılan bir anket, katılımcıların yaklaşık yarısının (yüzde 47) boğa güreşi yasağını desteklediğini, yüzde 18'inin yasağa karşı çıktığını ve üçte birinin de tarafsız kaldığını gösterdi.

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