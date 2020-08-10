Boğaya kılıç sapladı kalçasından boynuzlandı

48 yaşındaki Enrique Ponce, El Puerto de Santa Maria stadyumunda son darbeyi vurmak için ringe girdiğinde onu hızla döndüren boğa, matadorun önünde başına koruyarak yatmasına neden oldu.

Korkulan olmadı ve Valencialı boğa güreşçisi ciddi şekilde yaralanmadı. İspanyol medyası, sadece diz bağlarında yırtık ve morarma bildirdi.

Boğa önünde sonunda öldürüldü ve Ponce bir ikinciyi daha öldürmek için harekete devam etti.

Güreş, binlerce kişiyi boğa güreşi arenasının 140. yıldönümünde Endülüs'ün Cadiz kentindeki tarihi stadyumda bir araya getirdi.

Bu, ülkenin en iyi matadorlarından Ponce'nin kendisine karşılık veren bir boğayla uğraşmak zorunda kaldığı ilk olay değil. Geçen yıl daha şiddetli bir boynuzlanma, Ponce'nin diz ameliyatı olmasını gerektirdi ve kalçasında 10 santimetrelik bir yaraya neden oldu.

2014'te Valencia'daki Las Fallas festivalinin açılışını yaparken bir boğa Ponce'nin köprücük kemiğini ve birkaç kaburga kemiğini kırdı.

Koronavirüs pandemisi, tartışmalı geleneğin popülaritesine darbe vurmuş görünüyor. Temmuz ayında düzenlenen ve az kişinin katıldığı, tecritten sonraki ilk boğa güreşiyle beraber kanlı sporun yasaklanması için çağrılar arttı.