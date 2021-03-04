Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısı neden olur?

Boğaz ağrısı için hastaneye gitmek çok tercih edilen bir yöntem olmamakla beraber, şiddetli ve geçmeyen boğaz ağrısı için mutlaka bir doktora gidilmesi önemli bir konudur. Hafif boğaz ağrıları için ise evde deneyebileceğiniz yöntemlerle kendinizi iyileştirebilirsiniz. Boğaz ağrısı nasıl geçer? Yöntemleri nelerdir?

Boğaz ağrısı neden olur?

Hemen hemen herkes boğaz ağrısını hayatının bir döneminde yaşar. Belirli sebepler boğaz ağrısının oluşmasına sebep olabilir. Boğaz ağrısının bilinen en yaygın sebebi virüslerdir. Nadir olarak bakteriyel enfeksiyonların da boğaz ağrısına neden olduğu görülür. Bunların dışında boğaz ağrısının sebepleri arasında;

-Soğuk algınlığı veya nezle

-Grip veya influenza

-Mono

-Kızamık

-Suçiçeği

-Krup hastalığı sayılabilir.

Çocuklar ve gençler arasında boğaz ağrısının görülme sıklığı daha fazladır. Özellikle 3 – 15 yaş aralığındaki çocukların strep boğaz enfeksiyonundan etkilenmeleri daha yüksektir.

Bunların dışında;

-Evcil hayvan tüyü, küf, toz ve polen

-Havada kuruluk

-Tütün dumanı, temizlik için kullanılan kimyasalların kokusu

-Uzun süre dinlenmeden konuşmak, bağırmak ve yüksek sesle konuşmak da boğaz ağrısının sebepleri arasında sayılabilir.