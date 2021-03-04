Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısı neden olur?

Boğaz ağrısı için hastaneye gitmek çok tercih edilen bir yöntem olmamakla beraber, şiddetli ve geçmeyen boğaz ağrısı için mutlaka bir doktora gidilmesi önemli bir konudur. Hafif boğaz ağrıları için ise evde deneyebileceğiniz yöntemlerle kendinizi iyileştirebilirsiniz. Boğaz ağrısı nasıl geçer? Yöntemleri nelerdir?
Hemen hemen herkes boğaz ağrısını hayatının bir döneminde yaşar. Belirli sebepler boğaz ağrısının oluşmasına sebep olabilir. Boğaz ağrısının bilinen en yaygın sebebi virüslerdir. Nadir olarak bakteriyel enfeksiyonların da boğaz ağrısına neden olduğu görülür. Bunların dışında boğaz ağrısının sebepleri arasında;
-Soğuk algınlığı veya nezle
-Grip veya influenza
-Mono
-Kızamık
-Suçiçeği
-Krup hastalığı sayılabilir.
Çocuklar ve gençler arasında boğaz ağrısının görülme sıklığı daha fazladır. Özellikle 3 – 15 yaş aralığındaki çocukların strep boğaz enfeksiyonundan etkilenmeleri daha yüksektir.
Bunların dışında;
-Evcil hayvan tüyü, küf, toz ve polen
-Havada kuruluk
-Tütün dumanı, temizlik için kullanılan kimyasalların kokusu
-Uzun süre dinlenmeden konuşmak, bağırmak ve yüksek sesle konuşmak da boğaz ağrısının sebepleri arasında sayılabilir.
Boğaz ağrısı enfeksiyonel hastalıkların sonucunda da ortaya çıkabileceği gibi direkt boğazın kendisi de hasar görmüş olabilir. Eğer iltihaplı bir boğaz ağrınız varsa mutlaka hastaneye gitmeli ve doktorunuzun verdiği ilacı kullanmanız gerekir. Ama iltihaba bağlı bir boğaz ağrınız yoksa bitkisel yöntemlerle boğaz ağrınızı geçirebilirsiniz.
Üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelen yöntemlerden biri; kaynamış suyun içine 1 çay kaşığı iyotsuz tuz atarak gargara yapmaktır. Saat başı 10 – 15 saniye boyunca gargara yapmak boğaz ağrısına oldukça iyi gelir.
Evde yapabileceğiniz yöntemlerden bir diğeri de zencefil kullanmaktır. Sabahları bir tatlı kaşığı balın içine atacağınız bir miktar zencefil boğaz ağrınızı azaltacaktır.
Sirkenin ana maddesi olan asetik asit bakterilerle savaşma konusunda oldukça başarılıdır. Bu sebeple elma sirkesini gargara olarak kullanarak da ağrınızı azaltabilmeniz mümkündür. Bunun için 1 fincan ılık suyun içerisine 2 çorba kaşığı elma sirkesi ekleyebilirsiniz.
Bitkilerden faydalanarak ıhlamur kaynatabilirsiniz. Ihlamurun iltihaplanmayı önleyici ve ağrı kesici özelliği sayesinde boğaz ağrısının geçmesinde oldukça etkili olur.