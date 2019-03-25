Boğaz ağrısı, bağışıklık sisteminin viral veya bakteriyel enfeksiyonlara karşı harekete geçtiğinin bir göstergesidir. Bağışıklık sistemi, mukoza zarının şişmesini sağlayarak enflamasyona neden olur. Enfeksiyona bağlı oluşan enflamasyon, boğaz ağrısının birincil sebebidir. Bazıları bilimsel olarak kanıtlanmış evde tedavi yöntemleri aracılığıyla boğaz ağrısından kurtulmak veya ağrının şiddetini hafifletmek mümkündür. Sizler için boğaz ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevabı olan ve bazılarınca kesin çözüm olarak tanımlanan doğal yöntemleri derledik... BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR? Boğaz ağrısı için bitkisel yöntemlerin kullanılması yeni uygulanan bir şey değil. Antik çağlardan beri insanlar, çeşitli bitkisel karışımlar kullanarak boğaz ağrısını hafifletmeye veya dindirmeye çalışmışlardır. Hatmi kökü, bal, limon, ekinazya gibi kaynaklar sayesinde boğaz ağrısından kurtulmak mümkündür. 1. Hatmi kökü

Hatmi kökünden yapılan karışımlar, orta çağdan beri boğaz ağrısını dindirmek için kullanılır. Hatmi kökünde bulunan müsilaj adlı jelatin benzeri yapı, gırtlağı kaplayarak yutkunma sırasında rahatlık sağlar. Hayvanlar üzerinde hatmi kökü pastilleriyle yapılan deneyler, bitkinin yüksek dozlarda bile toksin içermediğini göstermiştir.

Bir beze sardığınız 28 gram hatmi kökünü bir kavanoza doldurduğunuz soğuk suya tamamen batırın.

Bezin fazlalık kısımları kavanozun dışında kalacak şekilde yerleştirin ve kapağı bezin üzerinden kapatarak dinlenmeye bırakın.

En az 8 saat dinlendirdikten sonra boğaz ağrınızın şiddetine göre istediğiniz oranda tüketebilirsiniz. 2. Adaçayı ve ekinazya

Adaçayı yalnızca boğaz ağrısına değil aşırı terleme, yüksek kolesterol gibi farklı rahatsızlıklara da iyi gelir. Yapılan araştırmalar enflamasyona bağlı boğaz ağrısında adaçayının hastayı rahatlattığını gösteriyor. Hatta bazı çalışmalarda adaçaynın çeşitli spreylerden bile daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. Ekinazya da geleneksel tedavi yöntemlerinde sıkça kullanılan ve bakteri oranını azaltarak enflamasyonu ortadan kaldıran bir bitkidir. Bu iki bitkinin karışımından elde edeceğiniz spreyle boğaz ağrınızı yok edebilirsiniz. Yarım bardaktan biraz fazla miktarda suyu kaynatın ve kaynamış suyun içine 1 çay kaşığı adaçayı ve 1 çay kaşığı da ekinazya ekleyin.

30 dakika demlendirdikten sonra süzerek çayı küçük bir sprey şişesine aktarın.

Spreyi boğaz bölgesine doğru sıkarak kısa sürede boğaz ağrısından kurtulabilirsiniz.

Spreyin etkisinin geçmesi halinde yeniden uygulayabilirsiniz. 3. Bal

Boğaz ağrısının giderilmesinde tek başına bile oldukça etkili olan bal, diğer karışımlara bir araya geldiğinde hem tatlandırıcı görevi görür hem de etkilerini artırır. Özellikle demlenmiş karışımlarda veya elma sirkesinden yapılan boğaz ağrısı dindirici formüllerde balın etkisi ön plana çıkar. Ancak tüm bu güçlü özelliklerine rağmen bal, 1 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir. Çünkü 1 yaşından küçük çocukların henüz bağırsaklarında sporlarla savaşan iyi huylu bakteriler gelişmemiştir ve balın içerisinde kimi zaman zehirlenmeye sebep olan sporlar bulunabilir. Ayrıca şeker hastaları ve düşük karbonhidrat diyeti yapanların da karışımlarında bal kullanmamaları tavsiye edilir. Bunların haricinde hem boğaz ağrısına iyi gelen çaylarda hem de elma sirkesi gibi fermante ürünlerden elde ettiğiniz karışımlarda bal kullanabilir ve hem karışımı tatlandırabilir hem de karışımın rahatlatıcı etkisini artırabilirsiniz.

4. Elma sirkesi

Elma sirkesi, bitkisel tedavi yöntemlerinde yüzyıllardır kullanılan bir toniktir. İçeriğinde bulunan doğal asetik asit, bakterilerle mücadeleye yardımcı olur. Tıp biliminin atası olarak kabul edilen Hipokrat, oksimel adı verilen ve öksürük, boğaz ağrısı gibi semptomları iyileştirmede kullanılan elma sirkesi ile bal karışımından elde edilen bir içecek oluşturmuştur. 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı bal ve bir bardak sıcak suyu karıştırarak tükettiğinizde boğaz ağrınızın süratle rahatladığını hissedeceksiniz. Kısa sürede etkisini gösteren elma sirkesi karışımı boğaz ağrısı için kesin çözüm sunan yöntemlerden biri. 5. Tuzlu su

Tuzlu suyla gargara yapmak, boğaz ağrısı için tercih edilebilecek en yaygın ve en etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Tuz, gırtlak dokusunda biriken suyu çekerek şişmeyi azaltır ve bölgede konuşlanmış mikropları ortadan kaldırır. Bir bardak sıcak suya 1 çay kaşığı tuz ekleyerek tuz çözünene kadar karıştırın.

Bu karışımdan saat başı bir ağız dolusu alarak 30 saniye kadar gargara yapın. 6. Meyan kökü

Avrupa ve Güney Asya’da yaygın olarak kullanılan meyan kökü, boğaz ağrısının yanı sıra pek çok rahatsızlığın tedavisinde de kullanılır. İlginç bir biçimde, meyan kökünün boğaz ağrısını dindirmedeki etkileri, Aspirin’le benzer özellikler taşımaktadır. Ne yazık ki meyan kökünün hastalığa bağlı boğaz ağrısını dindirmedeki etksini kanıtlayan herhangi bir araştırma bulunmuyor. Ancak, ameliyat sonrası boğaz ağrısı çeken hastalar üzerinde yapılan araştırmada, meyan kökünün boğaz ağrısını ciddi biçimde azalttığı gözlemlenmiştir. Araştırmalar, ameliyata bağlı ağrılarda, meyan kökü suyuyla yapılan gargaranın tuzlu su gargarasından %50 daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Meyan kökü çayını aktarlardan direkt olarak alabileceğiniz gibi, kendi meyan kökü çayınızı da demleyebilirsiniz.