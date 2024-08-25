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  4. Boğaz'da hareketli dakikalar! İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Boğaz'da hareketli dakikalar! İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

25.08.2024 22:39
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Romanya'dan Libya’ya giden 171 metre boyundaki Sredına isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü ve geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Boğaz'da hareketli dakikalar! İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Romanya'dan Libya'ya giden 171 metre boyundaki Sredına isimli tankerin Poyrazköy açıklarında makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü ve geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Romanya’dan Libya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yapan 171 metre boyundaki tanker için; KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-17 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yapan 171 metre boyundaki tanker için; KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-17 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" denildi.

(DHA)
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı gemi gemi trafiği
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