Boğaz enfeksiyonuna ne iyi gelir? Boğaz enfeksiyonu nasıl geçer, antibiyotik kullanmadan geçer mi?

Boğaz enfeksiyonu, bazı mikroorganizmaların boğaza yerleşip çoğalması ve bunun sonucunda da bağışıklık sistemini ele geçirmesi sonucu ortaya çıkar. Bu mikroorganizmalar, bakteri, virüs ya da benzeri yabancı maddeler olabilir. Boğaz iltihabı olarak da adlandırılan boğaz enfeksiyonu, her yaş grubunda görülebilir ancak çocuklarda daha sık bir şekilde rastlanır. Bademcik şişliği ve kızarıklık olarak kendini gösteren enfeksiyon bazı durumlarda antibiyotik kullanmadan geçse de şiddetli olduğu zaman antibiyotik kullanmak gerekir.

Boğaz enfeksiyonu neden olur?

Vücudumuzda dışarıdan gelen yabancı etkenlere karşı bazı savunma bölgeleri vardır. Bunların en başında ise yiyecek ve içeceklerin girdiği nokta olan ağız gelir. Ağız boşluğunun hemen arkasında ise bademcikler bulunur. Savunma hücrelerince zengin bir doku olan bademcikler, bakteri ve virüslere karşı savunma sağlar. Ancak çeşitli bazı mikroorganizmalar bademciklere ya da ağız boşluğunun gerisindeki boğaz dokularına yerleşir ve enfeksiyona neden olabilir. Boğaz enfeksiyonunun nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Viral enfeksiyonlar: Grip ve soğuk algınlığı virüsleri.

Bakteriyel enfeksiyonlar: Streptokok bakterileri.

Faranjit: Boğazın arka tarafında bulunan bademcik enfeksiyonu.

Alerjiler: Alerjik reaksiyonlar boğazda tahrişe neden olur.

Sigara içmek: Pasif içici olmak ya da sigara içmek boğazı tahriş eder ve enfeksiyon riskini artırır.

Boğaz enfeksiyonuna ne iyi gelir?

Uzun süreli olarak devam eden ve şiddetli bir şekilde olan boğaz enfeksiyonu için mutlaka doktor kontrolü gereklidir. Ancak buna rağmen uygulandığı zaman semptomları hafifletecek ve boğaz enfeksiyonuna iyi gelecek yöntemler vardır.

Boğaz enfeksiyonu için evde ne yapılabilir? yanıtı şöyle sıralanabilir:

Tuzlu su ile boğaz gargarası yapılabilir,

Bol su tüketimi ve ballı ılık bitki çayları tüketilebilir,

Aktiviteler azaltılarak istirahat edilebilir,

Boğaz pastili kullanılabilir,

Limonlu ılık su içilebilir,

Elma sirkesi su ile seyreltilerek tüketilebilir,

Doğal bir antibiyotik olan sarımsak yenilebilir.

Boğaz enfeksiyonu belirtileri ve tedavisi

Boğaz enfeksiyonu, iltihaba neden olan etkene bağlıdır ve bu yüzden belirtileri farklılık gösterebilir. Ancak sıklıkla görülen belirtilerden ilki boğaz ağrısıdır. Hastalığın şiddetiyle doğru orantılı olan ağrı, yutkunmayla beraber olur. İleri seviyelerde boğaz enfeksiyonu belirtisi ise yüksek ateş ve titremedir. 38 derece ve üzerinde olan ateş, boğaz enfeksiyonu belirtileri arasında yer alır.

Boğazı tahriş eden bir durum olan boğaz enfeksiyonu, yutma güçlüğü belirtisi ile de ortaya çıkar. Yutma güçlüğü, boğaz ağrısı ya da boğazda oluşan şişlik nedeniyle oluşur. Viral enfeksiyonlar nedeniyle oluşan boğaz enfeksiyonu belirtisi ise burun ve geniz akıntısıdır. Burun tıkanıklığı de bu belirtiler arasında bulunur. Ayrıca boğaz enfeksiyonu virüs ya da bakteri kaynaklı olduğu için hâlsizlik ve yorgunluk belirtileri de oluşturur.

Boğaz iltihabı, bu gibi belirtilerle kendini gösterirken tedavi yöntemi de altta yatan nedene göre değişkenlik gösterebilir. Yapılan doğru tanı ile boğaz enfeksiyonun iyileşmesi sağlanabilir.

Boğaz enfeksiyonu nasıl geçer?

Boğaz enfeksiyonu, günlük yaşamı olumsuz yönde etkilediği için, bu sorunu yaşayan herkes hızlı bir şekilde geçmesini ister. Boğaz enfeksiyonun geçmesi için ilk olarak yapılması gereken, neden olduğunu bilmektir. Bunun yanı sıra, boğaz enfeksiyonu geçmesi için bol sıvı tüketmek çok önemlidir. Hem ılık su hem de ılık bitki çayları, boğaz enfeksiyonu geçirmede oldukça faydalıdır. Tuzlu su ile gargara yapmak ve baharatlı gıdalardan kaçınmak da boğaz enfeksiyonu geçmesi için yapılacaklar arasında bulunur. Ayrıca bal, doğal bir antimikrobiyal özelliğe sahip olduğu için boğazı rahatlatmak için kullanılabilir.

Boğaz enfeksiyonu, şiddetli bir ağrı ve ateş ile görülüyorsa doktora başvurmak gerekir. Doktor eğer gerek görürse antibiyotik desteği kullanılabilir. Bu kapsamda boğaz enfeksiyonu antibiyotik kullanmadan geçer mi? sorusuna verilecek yanıt boğaz enfeksiyonunun şiddetine ve belirtilerine göre değişebilir.