Boğaz gıcıklanması nasıl geçer? Boğaz gıcıklanmasını atlatmak için öneriler

Boğaz gıcıklanması mevsim geçişleriyle artış gösterirken pek çok kişinin yaşam kalitesini düşürür. Bu gıcıklanma zamanla kendini kuru öksürüğe bırakır ve rahatsızlık bazen dayanılamayacak boyutlara erişebilir. Uygulayacağınız bazı yöntemler boğaz gıcıklanmasına ne iyi gelir sorusunun cevabı olacaktır. Evde pratik şekilde uygulanabilecek bu yöntemlerle boğaz gıcıklanmasını erken evrede gidermeniz mümkün. Boğazda Gıcıklanma Hissi Neden Olur? Boğaz gıcıklanması neden olur sorusunun cevabı aslında boğazda biriken mukusun belirli bir süre sonra gıcığa ve sonrasında da kuru öksürüğe çevriliyor olmasıdır. Zaman içinde iyice yerleşen bu durum kişileri gittikçe daha çok rahatsız etmeye başlar. Bu durumda boğazda ciddi bir tahribat görülebilir ve mutlaka bir doktora gidilmesi gerekir. Boğaz Gıcıklanması Nasıl Geçer? Peki boğaz gıcıklanması nasıl geçer? Bu rahatsızlığı geçirirken evde doğal ve bitkisel yöntemlerle çare arayan pek çok kişi vardır. Bu sorunu yaşarken yapılması gereken öncelikle boğazı sürekli olarak nemli tutmaktır. Bol bol su tüketmek başta olmak üzere suya ek olarak sıvı takviyeleri de yapmak önem taşır. Sıvı tüketimine ek olarak kürler de etkili olabilir. Gargara yapmak, bal tarçın karışımı tüketmek, adaçayı içmek, zencefil ve bal karışımı tüketmek boğazı oldukça yumuşatan ve boğaz gıcıklanmasını ne giderir sorularına yanıt olan takviyelerdir. Bu yöntemleri detaylı olarak inceleyelim:

Zencefil ve balı karıştırmak en faydalı yöntemlerden biridir. Bir çay kaşığı bala biraz zencefil ekleyip tüketerek boğazınızdaki gıcık hissini azaltabilirsiniz.

Gargara yapmak da etkili bir yöntemdir. Bir çay kaşığı tuz, bir bardak suya konularak karıştırılır. Boğazda bir süre gargara yapılır ve ağız bu karışımla çalkalanır, bu gargara yöntemi gıcık hissini hafifletecektir.

Süt ve zerdeçalı da karıştırabilirsiniz.Bir çay kaşığı zerdeçal, tercih edilen miktarda süte atılır ve karıştırılır. Bu yöntem de diğer yöntemlerde olduğu gibi boğazdaki kuru öksürük ve gıcığın hafiflemesine yardımcı olur.

Adaçayı tüketimi de evde bitkisel tedavi yöntemleri arasında bulunur. Adaçayı suyla beraber kaynatılır ve tüketilir. Adaçayı hem boğaz hem de ağız sağlığında oldukça tercih edilen bir bitkidir. Gargara yapmak boğazdaki tahrişin yarattığı etkiyi azaltır, gıcıklığın geçmesinde fayda sağlar.

Bal ve tarçın ya da bal ve karabiber karıştırabilirsiniz. Bir kaşık bal ve biraz tarçını karıştırarak günde 3 kez tüketebilirsiniz. Aynı şekilde bal ve karabiber karışımı da kullanılabilir. Bu iki karışım da boğazı nemli tutar ve boğazın yumuşatılmasına yardımcı olur.

Ihlamur limon, tarçın ve elma kabuğu gibi takviye gıdalar ekleyerek karışım hazırlanabilir. Ihlamur da adaçayı gibi boğaz gıcıklanmasına iyi gelen bir bitki çayıdır. Sabah akşam olacak şekilde günde iki kere tüketmek makul ve etkili olacaktır. Bu yöntemlere alternatif olarak bazı farklı yöntemlerin de etkili olduğu görülür. Ananas suyu ve bal karışımı tüketmek, ceviz ve badem tüketimi, balı ılık suyla karıştırıp içmek, okaliptüs, soğan şurubu tüketmek, elma sirkeli yastıkla uyumak, limonlu ve ballı çay tüketmek, tek başına bir miktar bal tüketmek gibi yöntemleri de deneyebilirsiniz. Alternatifler düşünüldüğünde bu gibi yöntemleri saymak mümkündür. Doğal ve bitkisel kaynaklı bu alternatifler geçirilen rahatsızlığı hafifleterek daha acısız atlatmanızı sağlayabilir. Boğaz Gıcıklanmasından Nasıl Korunulur? Yağışlı ve rüzgarlı havalarda boğazı ve boyun bölgesini örten giysiler tercih etmek boğaz gıcıklanması yaşamamak için bir tedbir olarak sayılabilir. Şal, atkı gibi aksesuarlar bu konuda koruma amaçlı takılabilir.

Sigara ve alkol tüketimi de boğaz gıcıklanmasında etkiyi artırır. Bu ürünler boğaz bölgesinde tahrişe yol açar ve gıcıklık yaşanmasına sebep olur. Sigara ve alkol alışkanlıklarına son vermek yalnızca boğaz gıcıklanması ya da boğazla ilgili sorunlar için önemli değildir. Aynı zamanda diğer organların korunmasında da oldukça önem taşır.