Boğaz gıcıklanması nasıl geçer? Boğaz gıcıklanmasını atlatmak için öneriler

Boğaz gıcıklanması mevsim geçişleriyle artış gösterirken pek çok kişinin yaşam kalitesini düşürür. Bu gıcıklanma zamanla kendini kuru öksürüğe bırakır ve rahatsızlık bazen dayanılamayacak boyutlara erişebilir. Uygulayacağınız bazı yöntemler boğaz gıcıklanmasına ne iyi gelir sorusunun cevabı olacaktır. Evde pratik şekilde uygulanabilecek bu yöntemlerle boğaz gıcıklanmasını erken evrede gidermeniz mümkün.
Boğaz gıcıklanması neden olur sorusunun cevabı aslında boğazda biriken mukusun belirli bir süre sonra gıcığa ve sonrasında da kuru öksürüğe çevriliyor olmasıdır. Zaman içinde iyice yerleşen bu durum kişileri gittikçe daha çok rahatsız etmeye başlar. Bu durumda boğazda ciddi bir tahribat görülebilir ve mutlaka bir doktora gidilmesi gerekir.
Peki boğaz gıcıklanması nasıl geçer? Bu rahatsızlığı geçirirken evde doğal ve bitkisel yöntemlerle çare arayan pek çok kişi vardır. Bu sorunu yaşarken yapılması gereken öncelikle boğazı sürekli olarak nemli tutmaktır. Bol bol su tüketmek başta olmak üzere suya ek olarak sıvı takviyeleri de yapmak önem taşır. Sıvı tüketimine ek olarak kürler de etkili olabilir. Gargara yapmak, bal tarçın karışımı tüketmek, adaçayı içmek, zencefil ve bal karışımı tüketmek boğazı oldukça yumuşatan ve boğaz gıcıklanmasını ne giderir sorularına yanıt olan takviyelerdir. Bu yöntemleri detaylı olarak inceleyelim:
Bu yöntemlere alternatif olarak bazı farklı yöntemlerin de etkili olduğu görülür. Ananas suyu ve bal karışımı tüketmek, ceviz ve badem tüketimi, balı ılık suyla karıştırıp içmek, okaliptüs, soğan şurubu tüketmek, elma sirkeli yastıkla uyumak, limonlu ve ballı çay tüketmek, tek başına bir miktar bal tüketmek gibi yöntemleri de deneyebilirsiniz.
Alternatifler düşünüldüğünde bu gibi yöntemleri saymak mümkündür. Doğal ve bitkisel kaynaklı bu alternatifler geçirilen rahatsızlığı hafifleterek daha acısız atlatmanızı sağlayabilir.
Yağışlı ve rüzgarlı havalarda boğazı ve boyun bölgesini örten giysiler tercih etmek boğaz gıcıklanması yaşamamak için bir tedbir olarak sayılabilir. Şal, atkı gibi aksesuarlar bu konuda koruma amaçlı takılabilir.
Sigara ve alkol tüketimi de boğaz gıcıklanmasında etkiyi artırır. Bu ürünler boğaz bölgesinde tahrişe yol açar ve gıcıklık yaşanmasına sebep olur. Sigara ve alkol alışkanlıklarına son vermek yalnızca boğaz gıcıklanması ya da boğazla ilgili sorunlar için önemli değildir. Aynı zamanda diğer organların korunmasında da oldukça önem taşır.
Boğaz gıcıklanmasından korunurken dikkat edilmesi gereken noktalar boğazı nemli tutmaya ve tahrişe neden olan etkenlerden uzak durmaya çalışmaktır. Neme ve tahribata sebep olacak içecekler tüketmemeye dikkat edildiği sürece boğaz sorunları ortadan kalkar.
Alerjik rinitte rahatsızlığın bir belirtisi olarak boğaz gıcıklanması da görülür. Boğaz gıcıklanması rahatsızlığının mevsim geçişleri ya da sigara ve alkol kullanımıyla ilişkisi olup olmadığı anlaşılmalıdır. Böyle bir etken yoksa rahatsızlığın altında yatan bir alerji problemi olabilir mi sorusu irdelenmelidir.
Boğaz gıcıklanması alerji kaynaklıysa bazı belirtilere dikkat edilir. Alerik olduğu zaman kaşınma, akıntı, hapşırma, burun tıkanıklığı, yüzde şişlik oluşması, gözlerde kaşıntı ya da kızarıklık, gözlerde akıntı, göz altında morluk oluşması gibi şikayetler görülür. Boğazda oluşan yanma, öksürük, ağrı, kaşıntı hissi, ses kısıklığı, tat bozukluğu gibi şikayetlerden de bir ya da birçoğu görülüyor olabilir. Bu gibi semptomların varlığı dikkate alınarak boğaz gıcıklanması ve alerjik rinit arasında bir ilişki olduğundan söz edilebilir.
Eğer alerjik bir durum söz konusu ise yukarıda sayılan yöntemler bu boğaz gıcıklığını tedavi etmekte yeterli olmayabilir. Bazı alerjik reaksiyonlarda hastaların semptomlarının hafiflemesi ve rahatsızlığın geçmesi için ilaç tedavisi şarttır. Bu nedenle uzun süreli boğaz gıcıklanması rahatsızlığının sebebi üzerine düşünülerek bir kontrol ve tedavi sürecine gidilmelidir.
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