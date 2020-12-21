HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Boğaz gıcıklanması nasıl geçer? Boğaz gıcıklanmasını atlatmak için öneriler

Boğaz gıcıklanması nasıl geçer? Boğaz gıcıklanmasını atlatmak için öneriler

21.12.2020 14:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Boğaz gıcıklanması nasıl geçer? Boğaz gıcıklanmasını atlatmak için öneriler

Solunum yolu rahatsızlıkları havaların dengesizliği ve mevsim geçişleriyle kendini gösterir. Bu gibi etmenler nedeniyle pek çok kişinin boğazında gıcıklanmalar olduğu görülür. Peki boğaz gıcıklanmasına ne iyi gelir? Boğaz gıcıklanmasını kullanılabilecek bazı takviyelerle azaltabilirsiniz, hem de temin etmesi oldukça kolay olan ürünlerle...

Boğaz gıcıklanması mevsim geçişleriyle artış gösterirken pek çok kişinin yaşam kalitesini düşürür. Bu gıcıklanma zamanla kendini kuru öksürüğe bırakır ve rahatsızlık bazen dayanılamayacak boyutlara erişebilir. Uygulayacağınız bazı yöntemler boğaz gıcıklanmasına ne iyi gelir sorusunun cevabı olacaktır. Evde pratik şekilde uygulanabilecek bu yöntemlerle boğaz gıcıklanmasını erken evrede gidermeniz mümkün.

Boğazda Gıcıklanma Hissi Neden Olur?

Boğaz gıcıklanması neden olur sorusunun cevabı aslında boğazda biriken mukusun belirli bir süre sonra gıcığa ve sonrasında da kuru öksürüğe çevriliyor olmasıdır. Zaman içinde iyice yerleşen bu durum kişileri gittikçe daha çok rahatsız etmeye başlar. Bu durumda boğazda ciddi bir tahribat görülebilir ve mutlaka bir doktora gidilmesi gerekir.

Boğaz Gıcıklanması Nasıl Geçer?

Peki boğaz gıcıklanması nasıl geçer? Bu rahatsızlığı geçirirken evde doğal ve bitkisel yöntemlerle çare arayan pek çok kişi vardır. Bu sorunu yaşarken yapılması gereken öncelikle boğazı sürekli olarak nemli tutmaktır. Bol bol su tüketmek başta olmak üzere suya ek olarak sıvı takviyeleri de yapmak önem taşır. Sıvı tüketimine ek olarak kürler de etkili olabilir. Gargara yapmak, bal tarçın karışımı tüketmek, adaçayı içmek, zencefil ve bal karışımı tüketmek boğazı oldukça yumuşatan ve boğaz gıcıklanmasını ne giderir sorularına yanıt olan takviyelerdir. Bu yöntemleri detaylı olarak inceleyelim:

  • Zencefil ve balı karıştırmak en faydalı yöntemlerden biridir. Bir çay kaşığı bala biraz zencefil ekleyip tüketerek boğazınızdaki gıcık hissini azaltabilirsiniz.
  • Gargara yapmak da etkili bir yöntemdir. Bir çay kaşığı tuz, bir bardak suya konularak karıştırılır. Boğazda bir süre gargara yapılır ve ağız bu karışımla çalkalanır, bu gargara yöntemi gıcık hissini hafifletecektir.
  • Süt ve zerdeçalı da karıştırabilirsiniz.Bir çay kaşığı zerdeçal, tercih edilen miktarda süte atılır ve karıştırılır. Bu yöntem de diğer yöntemlerde olduğu gibi boğazdaki kuru öksürük ve gıcığın hafiflemesine yardımcı olur.
  • Adaçayı tüketimi de evde bitkisel tedavi yöntemleri arasında bulunur. Adaçayı suyla beraber kaynatılır ve tüketilir. Adaçayı hem boğaz hem de ağız sağlığında oldukça tercih edilen bir bitkidir. Gargara yapmak boğazdaki tahrişin yarattığı etkiyi azaltır, gıcıklığın geçmesinde fayda sağlar.
  • Bal ve tarçın ya da bal ve karabiber karıştırabilirsiniz. Bir kaşık bal ve biraz tarçını karıştırarak günde 3 kez tüketebilirsiniz. Aynı şekilde bal ve karabiber karışımı da kullanılabilir. Bu iki karışım da boğazı nemli tutar ve boğazın yumuşatılmasına yardımcı olur.
  • Ihlamur limon, tarçın ve elma kabuğu gibi takviye gıdalar ekleyerek karışım hazırlanabilir. Ihlamur da adaçayı gibi boğaz gıcıklanmasına iyi gelen bir bitki çayıdır. Sabah akşam olacak şekilde günde iki kere tüketmek makul ve etkili olacaktır.

Bu yöntemlere alternatif olarak bazı farklı yöntemlerin de etkili olduğu görülür. Ananas suyu ve bal karışımı tüketmek, ceviz ve badem tüketimi, balı ılık suyla karıştırıp içmek, okaliptüs, soğan şurubu tüketmek, elma sirkeli yastıkla uyumak, limonlu ve ballı çay tüketmek, tek başına bir miktar bal tüketmek gibi yöntemleri de deneyebilirsiniz.

Alternatifler düşünüldüğünde bu gibi yöntemleri saymak mümkündür. Doğal ve bitkisel kaynaklı bu alternatifler geçirilen rahatsızlığı hafifleterek daha acısız atlatmanızı sağlayabilir.

Boğaz Gıcıklanmasından Nasıl Korunulur?

Yağışlı ve rüzgarlı havalarda boğazı ve boyun bölgesini örten giysiler tercih etmek boğaz gıcıklanması yaşamamak için bir tedbir olarak sayılabilir. Şal, atkı gibi aksesuarlar bu konuda koruma amaçlı takılabilir.
Sigara ve alkol tüketimi de boğaz gıcıklanmasında etkiyi artırır. Bu ürünler boğaz bölgesinde tahrişe yol açar ve gıcıklık yaşanmasına sebep olur. Sigara ve alkol alışkanlıklarına son vermek yalnızca boğaz gıcıklanması ya da boğazla ilgili sorunlar için önemli değildir. Aynı zamanda diğer organların korunmasında da oldukça önem taşır.

Boğaz gıcıklanmasından korunurken dikkat edilmesi gereken noktalar boğazı nemli tutmaya ve tahrişe neden olan etkenlerden uzak durmaya çalışmaktır. Neme ve tahribata sebep olacak içecekler tüketmemeye dikkat edildiği sürece boğaz sorunları ortadan kalkar.

Bir Boğaz Gıcıklanması Nedeni Olarak: Alerji

Alerjik rinitte rahatsızlığın bir belirtisi olarak boğaz gıcıklanması da görülür. Boğaz gıcıklanması rahatsızlığının mevsim geçişleri ya da sigara ve alkol kullanımıyla ilişkisi olup olmadığı anlaşılmalıdır. Böyle bir etken yoksa rahatsızlığın altında yatan bir alerji problemi olabilir mi sorusu irdelenmelidir.

Boğaz gıcıklanması alerji kaynaklıysa bazı belirtilere dikkat edilir. Alerik olduğu zaman kaşınma, akıntı, hapşırma, burun tıkanıklığı, yüzde şişlik oluşması, gözlerde kaşıntı ya da kızarıklık, gözlerde akıntı, göz altında morluk oluşması gibi şikayetler görülür. Boğazda oluşan yanma, öksürük, ağrı, kaşıntı hissi, ses kısıklığı, tat bozukluğu gibi şikayetlerden de bir ya da birçoğu görülüyor olabilir. Bu gibi semptomların varlığı dikkate alınarak boğaz gıcıklanması ve alerjik rinit arasında bir ilişki olduğundan söz edilebilir.

Eğer alerjik bir durum söz konusu ise yukarıda sayılan yöntemler bu boğaz gıcıklığını tedavi etmekte yeterli olmayabilir. Bazı alerjik reaksiyonlarda hastaların semptomlarının hafiflemesi ve rahatsızlığın geçmesi için ilaç tedavisi şarttır. Bu nedenle uzun süreli boğaz gıcıklanması rahatsızlığının sebebi üzerine düşünülerek bir kontrol ve tedavi sürecine gidilmelidir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nişanlandılar! İşte ilk kareler Nişanlandılar! İşte ilk kareler
SLE hastalığı nedir? SLE hastalığı belirtileri nelerdir?SLE hastalığı nedir? SLE hastalığı belirtileri nelerdir?
Beş adımda abonelik feshi Beş adımda abonelik feshi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Asgari ücret açıklamaları son durum!

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Bu sefer de bekçiye saldırdı

Bu sefer de bekçiye saldırdı

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

AB mutasyon gündemiyle toplanıyor!

AB mutasyon gündemiyle toplanıyor!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Menisküs nedir? Menisküs hangi belirtilere sahiptir?

Menisküs nedir? Menisküs hangi belirtilere sahiptir?

Antidepresanın zararları nelerdir?

Antidepresanın zararları nelerdir?

Hidrokarbon nerelerde kullanılır ve ne işe yarar?

Hidrokarbon nerelerde kullanılır ve ne işe yarar?

Epididimit nedir? Epididimit nasıl anlaşılır?

Epididimit nedir? Epididimit nasıl anlaşılır?

SLE hastalığı nedir? SLE hastalığı belirtileri nelerdir?

SLE hastalığı nedir? SLE hastalığı belirtileri nelerdir?

iCloud nedir? Ne işe yarar?

iCloud nedir? Ne işe yarar?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.