Boğaz iltihabına ne iyi gelir? Boğaz iltihabı neden olur, en çabuk nasıl geçer?

Tıp literatüründeki adı akut tonsillofarenjit olan boğaz iltihaplanması sorunu, daha çok çocuklarda görülse de, yetişkin bireylerin de yaşadığı bir durumdur. Çeşitli belirtiler ile birlikte görülebilen bu rahatsızlığı gidermenin çeşitli yolları da bulunur. Bu tür bir durum yaşandığı zaman, mutlaka vakit kaybetmeden doktora görünülmelidir

Boğaz iltihabına ne iyi gelir?

Boğaz iltihabı sorunu için uygulanabilecek ve bu soruna iyi geldiği bilinen durumlardan bazıları şunlardır:

Tuzlu su ile gargara yapmak

Dinlenmek

Limonlu su içmek

Doğal antibiyotik etkisi nedeniyle sarımsak yemek

Elma sirkesini su ile karıştırarak içmek

Boğaz pastilleri kullanmak

Ilık su içmek

Ilık çorba içmek

Ilık ve ballı bitki çayları içmek

Nemli ortamlarda bulunmak

Çok sıcak ya da çok soğuk içecekler içmemek

Gazlı içecekler içmemek

Boğaz iltihabı neden olur?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak boğaz iltihabı oluşabilir. En bilinen boğaz iltihabı nedenleri şunlardır:

Enfeksiyon oluşumu

Çeşitli virüsler

Bakteriler

Soğuk algınlığı

Grip

Çeşitli mantarlar

Bakteriyel enfeksiyonlar

Bu gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan boğaz iltihabı sorunu, bazı belirtiler ile kendini gösterir. Aşağıdaki belirtilerden birkaç tanesi görülmeye başlandığında vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir. En belirgin boğaz iltihabı belirtileri şunlardır:

Ateş

Geniz akıntısı

Öksürük

Yutkunmada zorluk

Kulak ağrısı

Boğazda ağrı

Boğazda hassaslık

Boğazda şişlik

Deride dökülme

Yorgunluk

Halsizlik

Eklem ağrıları

Kas ağrıları

Kusma

Mide bulantısı

Burun akıntısı

Burunda tıkanıklık

Gözlerde kızarıklık

Ses kısılması

Gözlerde yanma hissi

Baş ağrısı

Boğaz iltihabı en çabuk nasıl geçer?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan boğaz iltihaplanması, farklı yöntemlerle geçebilir. Bu rahatsızlığın tedavisi için öncelikli olarak enfeksiyonun ve iltihaplanmanın nedenini bulmak gerekir. Vakit kaybetmeden doktora gitmek bu yüzden önemlidir. Doğru teşhis yapıldıktan sonra doktorun önerdiği tedavi yöntemi kullanılmalıdır.

Genel olarak virüsler ve bakterilerle birlikte ortaya çıkan boğaz iltihaplanması evde kolayca bulunan, daima el altında olan malzemeler kullanılarak da geçirilebilir. Ancak altında yatan neden ciddi bir sorun da olabileceği için doktora danışmadan bir tedavi yöntemi kullanılmaması gerekir.

Boğaz enfeksiyonu için evde ne yapılabilir?

Medikal müdahaleler dışında doğal yöntemler kullanılarak da boğaz iltihabı temizlemek mümkün olabilir. Ancak en doğrusu önce doktora danışmak olacaktır. Çünkü boğazda görülen bu belirtiler, farkı ve çok ciddi hastalıkların habercisi olarak kendini göstermiş de olabilir. Normal şartlar altında bir boğaz enfeksiyonunun en çok 10 gün içinde geçmesi gerekir. Daha uzun sürüyorsa ve hâlâ doktora gidilmediyse mutlaka randevu alınmalı ve doktora muayene olunmalıdır.

Evde halk arasında da çok bilinen yöntemlerle boğaz enfeksiyonu durumunda müdahalede bulunmak mümkün olur. Çeşitli malzemeler ile hazırlanan gargaralar ve bitki çayları da bunlar arasındadır. Ayrıca evde yaşanılan alanı nemlendirmek de son derece önemlidir. Her mutfakta yer alan malzemeler kullanılarak hazırlanacak içecekler de boğaz iltihabına iyi gelebilir. Tuzlu su ile gargara yapmak ise en çok önerilen çözümdür.