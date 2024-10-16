Boğaz iltihabına ne iyi gelir? Boğaz iltihabı neden olur, en çabuk nasıl geçer?

Tıp literatüründeki adı akut tonsillofarenjit olan boğaz iltihaplanması sorunu, daha çok çocuklarda görülse de, yetişkin bireylerin de yaşadığı bir durumdur. Çeşitli belirtiler ile birlikte görülebilen bu rahatsızlığı gidermenin çeşitli yolları da bulunur. Bu tür bir durum yaşandığı zaman, mutlaka vakit kaybetmeden doktora görünülmelidir
Boğaz iltihabı sorunu için uygulanabilecek ve bu soruna iyi geldiği bilinen durumlardan bazıları şunlardır:
Çeşitli nedenlere bağlı olarak boğaz iltihabı oluşabilir. En bilinen boğaz iltihabı nedenleri şunlardır:
Bu gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan boğaz iltihabı sorunu, bazı belirtiler ile kendini gösterir. Aşağıdaki belirtilerden birkaç tanesi görülmeye başlandığında vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir. En belirgin boğaz iltihabı belirtileri şunlardır:
Ateş
Geniz akıntısı
Öksürük
Yutkunmada zorluk
Kulak ağrısı
Boğazda ağrı
Boğazda hassaslık
Boğazda şişlik
Deride dökülme
Yorgunluk
Halsizlik
Eklem ağrıları
Kas ağrıları
Kusma
Mide bulantısı
Burun akıntısı
Burunda tıkanıklık
Gözlerde kızarıklık
Ses kısılması
Gözlerde yanma hissi
Baş ağrısı
Çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan boğaz iltihaplanması, farklı yöntemlerle geçebilir. Bu rahatsızlığın tedavisi için öncelikli olarak enfeksiyonun ve iltihaplanmanın nedenini bulmak gerekir. Vakit kaybetmeden doktora gitmek bu yüzden önemlidir. Doğru teşhis yapıldıktan sonra doktorun önerdiği tedavi yöntemi kullanılmalıdır.
Genel olarak virüsler ve bakterilerle birlikte ortaya çıkan boğaz iltihaplanması evde kolayca bulunan, daima el altında olan malzemeler kullanılarak da geçirilebilir. Ancak altında yatan neden ciddi bir sorun da olabileceği için doktora danışmadan bir tedavi yöntemi kullanılmaması gerekir.
Medikal müdahaleler dışında doğal yöntemler kullanılarak da boğaz iltihabı temizlemek mümkün olabilir. Ancak en doğrusu önce doktora danışmak olacaktır. Çünkü boğazda görülen bu belirtiler, farkı ve çok ciddi hastalıkların habercisi olarak kendini göstermiş de olabilir. Normal şartlar altında bir boğaz enfeksiyonunun en çok 10 gün içinde geçmesi gerekir. Daha uzun sürüyorsa ve hâlâ doktora gidilmediyse mutlaka randevu alınmalı ve doktora muayene olunmalıdır.
Evde halk arasında da çok bilinen yöntemlerle boğaz enfeksiyonu durumunda müdahalede bulunmak mümkün olur. Çeşitli malzemeler ile hazırlanan gargaralar ve bitki çayları da bunlar arasındadır. Ayrıca evde yaşanılan alanı nemlendirmek de son derece önemlidir. Her mutfakta yer alan malzemeler kullanılarak hazırlanacak içecekler de boğaz iltihabına iyi gelebilir. Tuzlu su ile gargara yapmak ise en çok önerilen çözümdür.