HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Boğaz iltihabına ne iyi gelir? Boğaz iltihabı neden olur, en çabuk nasıl geçer?

Boğaz iltihabına ne iyi gelir? Boğaz iltihabı neden olur, en çabuk nasıl geçer?

Ferhan Petek Ferhan Petek
15.10.2024 11:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yutakta ya da bademciklerde çeşitli nedenlere bağlı olarak iltihaplanma oluşabilir. Bakteriler ya da virüsler gibi nedenlerle oluşan bu sorunlar, başka kişilere salgı, tükürük ya da temas gibi yollarla geçebilir. Bağışıklığı güçlendirerek bu tür sorunlardan korunabilir.

Boğaz iltihabına ne iyi gelir? Boğaz iltihabı neden olur, en çabuk nasıl geçer?

İçindekiler

  • Boğaz iltihabına ne iyi gelir?
  • Boğaz iltihabı neden olur?
  • Boğaz iltihabı en çabuk nasıl geçer?
  • Boğaz enfeksiyonu için evde ne yapılabilir?

Tıp literatüründeki adı akut tonsillofarenjit olan boğaz iltihaplanması sorunu, daha çok çocuklarda görülse de, yetişkin bireylerin de yaşadığı bir durumdur. Çeşitli belirtiler ile birlikte görülebilen bu rahatsızlığı gidermenin çeşitli yolları da bulunur. Bu tür bir durum yaşandığı zaman, mutlaka vakit kaybetmeden doktora görünülmelidir

Boğaz iltihabına ne iyi gelir?

Boğaz iltihabı sorunu için uygulanabilecek ve bu soruna iyi geldiği bilinen durumlardan bazıları şunlardır:

  • Tuzlu su ile gargara yapmak
  • Dinlenmek
  • Limonlu su içmek
  • Doğal antibiyotik etkisi nedeniyle sarımsak yemek
  • Elma sirkesini su ile karıştırarak içmek
  • Boğaz pastilleri kullanmak
  • Ilık su içmek
  • Ilık çorba içmek
  • Ilık ve ballı bitki çayları içmek
  • Nemli ortamlarda bulunmak
  • Çok sıcak ya da çok soğuk içecekler içmemek
  • Gazlı içecekler içmemek

Boğaz iltihabı neden olur?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak boğaz iltihabı oluşabilir. En bilinen boğaz iltihabı nedenleri şunlardır:

  • Enfeksiyon oluşumu
  • Çeşitli virüsler
  • Bakteriler
  • Soğuk algınlığı
  • Grip
  • Çeşitli mantarlar
  • Bakteriyel enfeksiyonlar

Bu gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan boğaz iltihabı sorunu, bazı belirtiler ile kendini gösterir. Aşağıdaki belirtilerden birkaç tanesi görülmeye başlandığında vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir. En belirgin boğaz iltihabı belirtileri şunlardır:

Ateş
Geniz akıntısı
Öksürük
Yutkunmada zorluk
Kulak ağrısı
Boğazda ağrı
Boğazda hassaslık
Boğazda şişlik
Deride dökülme
Yorgunluk
Halsizlik
Eklem ağrıları
Kas ağrıları
Kusma
Mide bulantısı
Burun akıntısı
Burunda tıkanıklık
Gözlerde kızarıklık
Ses kısılması
Gözlerde yanma hissi
Baş ağrısı

Boğaz iltihabı en çabuk nasıl geçer?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan boğaz iltihaplanması, farklı yöntemlerle geçebilir. Bu rahatsızlığın tedavisi için öncelikli olarak enfeksiyonun ve iltihaplanmanın nedenini bulmak gerekir. Vakit kaybetmeden doktora gitmek bu yüzden önemlidir. Doğru teşhis yapıldıktan sonra doktorun önerdiği tedavi yöntemi kullanılmalıdır.

Genel olarak virüsler ve bakterilerle birlikte ortaya çıkan boğaz iltihaplanması evde kolayca bulunan, daima el altında olan malzemeler kullanılarak da geçirilebilir. Ancak altında yatan neden ciddi bir sorun da olabileceği için doktora danışmadan bir tedavi yöntemi kullanılmaması gerekir.

Boğaz enfeksiyonu için evde ne yapılabilir?

Medikal müdahaleler dışında doğal yöntemler kullanılarak da boğaz iltihabı temizlemek mümkün olabilir. Ancak en doğrusu önce doktora danışmak olacaktır. Çünkü boğazda görülen bu belirtiler, farkı ve çok ciddi hastalıkların habercisi olarak kendini göstermiş de olabilir. Normal şartlar altında bir boğaz enfeksiyonunun en çok 10 gün içinde geçmesi gerekir. Daha uzun sürüyorsa ve hâlâ doktora gidilmediyse mutlaka randevu alınmalı ve doktora muayene olunmalıdır.

Evde halk arasında da çok bilinen yöntemlerle boğaz enfeksiyonu durumunda müdahalede bulunmak mümkün olur. Çeşitli malzemeler ile hazırlanan gargaralar ve bitki çayları da bunlar arasındadır. Ayrıca evde yaşanılan alanı nemlendirmek de son derece önemlidir. Her mutfakta yer alan malzemeler kullanılarak hazırlanacak içecekler de boğaz iltihabına iyi gelebilir. Tuzlu su ile gargara yapmak ise en çok önerilen çözümdür.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
boğaz iltihap
En Çok Okunan Haberler
27 güvenlik görevlisini şehit etti, sivilleri yaraladı! Terörist Ahmet Kalker canlı ele geçirildi

27 güvenlik görevlisini şehit etti, sivilleri yaraladı! Terörist Ahmet Kalker canlı ele geçirildi

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

Mustafa Destici'ye AK Partili isimden şok: Büyük lokma ye...

Mustafa Destici'ye AK Partili isimden şok: Büyük lokma ye...

Yer: Beylikdüzü! Mahalleli park sapığını çöpe attı: Gündem olan görüntüler!

Yer: Beylikdüzü! Mahalleli park sapığını çöpe attı: Gündem olan görüntüler!

TFF'yi hep birlikte hortumlamışlar! İşin içinde kimler var?

TFF'yi hep birlikte hortumlamışlar! İşin içinde kimler var?

Rojin'in ağabeyinin canlı yayındaki sözleri şüpheleri daha da artırdı! Kimsenin bilmediği detayı açıkladı: Sudan korkuyordu

Rojin'in ağabeyinin canlı yayındaki sözleri şüpheleri daha da artırdı! Kimsenin bilmediği detayı açıkladı: Sudan korkuyordu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.