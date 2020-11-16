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Boğaz kesme cinayetinde çarpıcı detaylar

16.11.2020 10:41 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde boğazı kesildikten sonra altınları çalınan kadını öldüren iki sanık önce tutuklandı, sonra serbest kaldı, itiraz üzerine tekrar tutuklandı.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde boğazı kesildikten sonra altınları çalınan kadını öldüren iki sanık önce tutuklandı, sonra serbest kaldı, itiraz üzerine tekrar tutuklandı. Kadının tırnağında sanıklardan birinin DNA’sının, evde de zanlıların parmak izinin çıktığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çerkez Karamezar Mahallesi’nde 17 Ekim 2017 tarihinde akşam iki kişi hırsızlık için girdiği evde kendisini fark eden ev sahibi Kudret Yener’i (72) boğazını keserek öldürdü. Hırsızlar, daha sonra evdeki altınları alarak kaçtı. Olayın ardından Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri evde parmak izi çalışması yaptı. Ayrıca bir boğuşma olduğu için jandarma ekipleri kadının tırnağından DNA örnekleri aldı. Jandarma daha sonra cinayeti işleyebilecek zanlılar üzerinde köyde çalışma başlattı. Jandarma yaptığı çalışmada cinayeti ve hırsızlığı amca çocukları olan şüpheliler İsmail Y. (28) ve Vural Y.’nin (38) yaptığını tespit etti. Olaydan bir yıl sonra jandarma ekipleri iki şahsı yakaladı. Şahıslar sevk edildikleri adliyede “cinayet, gasp ve konut dokunulmazlığının ihlali” suçlarından tutuklandı. Daha sonra savcı iddianame hazırlayarak sanıkların “ağırlaştırılmış ömür boyu hapis” gasptan 6 yıl 3 er ay ve “konut dokunulmazlığının ihlalinden” 1’er yıl 8 ay hapis cezasını istedi. Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıkların yargılanmasına başlandı.

“Parmak izi ve DNA zanlılara ait çıktı”
Bu arada jandarmanın cinayeti ve gasbı aydınlatmak için yaptığı parmak izi ve DNA örneği sonuçları da kriminalden geldi. Buna göre evde iki sanığın da parmak izi çıktı. Ayrıca kadının tırnağından alınan dokuda sanık İsmail Y.’nin DNA’sı çıktı. 2 yıl boyunca sanıkların davası ağır ceza mahkemesinde devam etti. Sanıklar 13 Kasım 2020 tarihinde karar duruşmasına çıktı. Savcı, 1 yıl kaçtıktan sonra yakalanıp tutuklu yargılanan iki sanığın üç ayrı suçtan cezalandırılmalarını istedi. Son savunmalarını yapan sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi. Vural Y., diğer sanık İsmail’in amcasının oğlu olduğunu belirterek, “İsmail beni aradı, birlikte biraz gezip, eğlendik, sonra da beni evime bıraktı. Yurt dışında çalışıyordum. İzne diye geldim. Hiçbir şeyden haberim yok. Bu yaşıma kadar hırsızlık yapmadım” diyerek beraatını istedi.
Öldürülen Kudret Yener’in tırnağında DNA’sı bulunan diğer sanık İsmail Y. de aynı savunmayı yaptı. 3 kadın hakimden oluşan Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıklar İsmail ve Vural Y.’yi önce ‘Bir suçu gizlemek ve öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Bu cezayı iyi halden ömür boyu hapse çevirdi. Heyet, her iki sanığa da ayrıca ‘gasptan’ 6 yıl 3’er ay, ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 1 yıl 8’er ay hapis cezasına mahkum etti. Ancak mahkeme iki sanığa yurt dışına çıkış yasağı koyarak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren karara itiraz etti. Oluşturulan yeni mahkeme heyeti 2 sanık hakkında tekrar yakalama kararı çıkardı. İki sanık polis tarafından yakalanıp yeniden sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yener’in ailesinin HSK’ya başvuracağı öğrenildi.

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