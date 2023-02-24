Boğaz kuruluğuna ne iyi gelir? Boğaz kuruluğu ve yutkunma zorluğu nasıl geçer?

Boğaz kuruluğu bazen öksürük nöbetlerine sebep olan, boğazı gıdıklayan ve kuruluk hissi veren bir rahatsızlık olarak tanımlanabilir. Basit bir sağlık problemi olarak görülse de yaşayan kişi hayat kalitesinde düşüş yaşar. Boğaz ve geniz kuruluğu yaşayan kişiler özellikle uyku sırasında zorluklarla karşılaşır. Boğaz kuruluğuna iyi gelecek çözümler üretmek için evde kendi başınıza bitkisel çözümler üretebileceğiniz gibi bir uzmandan da destek almanız gerekir.

Boğaz kuruluğu neden olur?

Boğaz kuruluğu ve bununla gelen yutkunma zorluğu problemine sebep olabilecek pek çok faktör vardır. Bu faktörler oluşan rahatsızlığın ne zaman hissedildiği ve ne kadar hissedildiğine bağlı olarak değişir. Örneğin sabah uyandığınızda hissedeceğiniz bir boğaz kuruluğu genel olarak ağzın açık olarak nefes alınmasına bağlıdır. Boğazda balgam kuruması da boğazda kuruma hissini verebilir.

Uyku pozisyonu ve uyuma şekli veya burun tıkanıklığı da nefes alış verişini zorlaştırır. Bu durum da ağızdan nefes almak zorunda bırakır. Uykudan uyandıktan sonra birkaç yudum su içerek bu problemden kolayca kurtulabilirsiniz. Tabii ki her boğaz kuruluğu probleminin çözümü bu kadar kolay değildir. Boğaz kuruluğuna sebep olan ciddi problemlerin başında alerjiler, soğuk algınlığı ve yetersiz çalışan tükürük bezleri olarak sıralanır. Akar alerjisi, polen alerjisi gibi alerjiye bağlı kuruluklar da oluşmaktadır. Alerji kaynaklı ve soğuk algınlığına bağlı olan kuruluklarda burun akıntısı da olabilir.

Boğaz kuruluğu yutkunma zorluğu ne iyi gelir?

Boğaz kuruluğu her ne kadar ileri seviyelere gelmeden çok dikkate alınmasa da temel sebebi tükürük bezlerinin çalışmasındaki yetersizliktir. Tükürüğün vücutta bir görevi vardır, bu görev ise alınan besinin ağızdaki artıklarını yok etmek ve ağız sağlığına katkı vermektir. Yetersiz tükürük salgılanması sonucunda ileri safhalarda diş çürümelerine sebep olur ki en son aşamada diş kayıpları da gözlemlenir. Boğaz kuruluğu küçümsenmemesi gereken bir problemdir. Su tüketiminin artırılması, ortamın nemlendirilmesini sağlayacağı için yutkunma zorluğunu giderebilir. Su başta olmak üzere bitki çayları ve çorba gibi sıcak içecekler boğazı nemlendirir ve kuruluğun giderilmesine yardımcı olabilir. Ancak boğaz kuruluğu ve yutkunma zorluğu yaşıyorsanız mutlaka doktora görünmeniz gerekir.

Boğaz kuruluğuna ne iyi gelir?

İlk safhalarda hafif seyreden kuruluklarda su tüketimini artırmak, boğazı dinlendirmek ve ortamın nemlenmesini sağlamak yeterli olacaktır. Boğaz kuruluğu rahatsızlığında en sık rastlanan sebep boğaz bölgesinin susuz kalmasıdır. Su tüketiminin artırılması, çorba ve meyve çayları gibi sıcak içecekler ile boğazınızı nemlendirebilirsiniz.

Boğazı dinlendirmek için çok fazla konuşmamak ve nazik bir şekilde yutkunmak boğaz kaslarını yormayacak ve hatta dinlenmesini sağlayacaktır. Eğer boğaz kuruluğu ilk safhalarında ve hafif seyrediyorsa evde uygulanabileceğiniz kürler yeterli olabilir. Soğuk algınlığı ve alerjik sebeplerle oluşan ve bir hafta boyunca geçmeyen boğaz kuruluğu için muhakkak bir uzmandan yardım almak gerekir. Soğuk algınlığı sebebiyle oluşan rahatsızlıklarda boğaz kuruluğu ve balgam beraber görülür. Geniz akıntısı bu rahatsızlığa sebep olur. "Boğaz kuruluğu nasıl geçer?" sorusu için evde hazırlanan ve yapımı kolay tariflerle hafif şiddetli boğaz kurulukları hafifletilebilir:

Salep, ıhlamur, tuzlu su gargarası ve ballı limonlu su bu kuruluğa iyi gelir.

Bitki çayları gibi sıcak içecekler, boğazda istenilen nem ve sıcklığı sağladığı için kuruluğun azalmasına faydalı olur.

Meyve çayları ile yapılan sıcak içeceklerde ıhlamur ve salep ile aynı işlevi görür.

Boğaz kuruluğuna iyi gelen şeyler içerisinde zencefil de bulunur. Zencefil içeriğindeki gingerol sayesinde tükürük bezlerini uyarır ve boğaz kuruluğunu giderir. 1 bardak kaynamış suya 1 çorba kaşığı zencefil rendesi katarak 15 dakika dinlendirmeniz gerekir. Dinlenen zencefil içime hazır hâle gelir. Zencefil suyu eğer yudumlar ağızda çalkalanarak alınır ise daha da etkili olur. Boğaz kuruluğunu giderene kadar günde 2 bardak zencefil suyu içebilirsiniz.

Doğal bir ürün olan papatya çayı boğaz kuruluğuna iyi gelen şeyler arasında yer alır. Papatya sayesinde ağzın nemlenmesi ve tükürük pH dengesinin düzenlenmesi sağlanır. Bu sayede boğazda oluşan kuruluk, tüm hücrelerin nemlenmesi sayesinde eski hâline geri döner. Papatya çayı için yapımında 1 su bardağı su ve çay kaşığı papatya yeterlidir. Suyu kaynattıktan sonra papatyayı içine atıp demlemek gerekir. Günde 3 bardağa kadar tüketilerek boğazda oluşan kuruluktan kurtulabilirsiniz.

Gece boğaz kuruluğuna ne iyi gelir?

Gece oluşacak boğaz kuruluğu uyku düzenine de zarar verebilir bu yüzden gün içinde ve özellikle akşam ve yatmadan önce evde uygulayabileceğiniz yöntemler de vardır. Boğazı nemlendirmek ve yumuşatmak için bitki çayları denenebilir. Ihlamur, yasemin çayı, adaçayı, papatya çayı içmek boğaz kuruluğuna iyi gelir. Uykuda boğaz kuruması ve nefes alamama sorunlarından kurtulabilmek için eğer rahatsızlık küçük ise belirttiğimiz bu yöntemleri deneyebilirsiniz. Ancak rahatsızlık ileri safhada ise ve uyku kalitenizi ciddi bir oranda etkiliyorsa bir uzmandan yardım almanız gerekir.

Alerjik boğaz kuruluğuna ne iyi gelir?

Mevsimsel alerjiler, alerjik rinit ya da saman nezlesi İlkbahar ile birlikte çok etkili olmaya başlar. Eczanelerde satılan anti alerjik ilaçlar bu durumun hafiflemesine yardımcı olsa da bu ilaçların reçeteyle alınması gerekir. Eğer alerjiniz hafif seyrediyorsa ve doktorunuz da onay verdiyse evlerinizde bulunan pek çok bitki ile bu semptomlardan korunabilirsiniz.

Genelde soğuk algınlığıyla karıştırılabilen bu alerjik semptomlar bağışıklık sisteminin alerjenlerle mücadele ederken oluşturduğu savunmanın neticesidir. En yaygın olarak dişbudak, huş, akçaağaç ve meşe ağaçlarının ilkbahar ile birlikte oluşturdukları polenler, bununla beraber diğer bitkilerin polenleri, evcil hayvanların tüyleri ve oluşan tozlar bu alerjinin temellerini oluşturur.

Boğazın kaşınması, kuru öksürük, boğaz kuruluğu ve balgam, tekrarlayan hapşırıklar bu rahatsızlığın tipik semptomlarıdır. Hatta bazı alerjik durumlarda baş ağrısı, uykusuzluk, sinirlilik ve iştah azalması da görülür. Alerji mevsiminin sıkıntılı süreçlerini de bazı bitkilerden elde edilen çaylarla atlatabilmek mümkündür. Ancak, bu süreç uzar ve problemlerde azalma görülmezse mutlaka bir uzmandan yardım alınmalıdır. lerjik boğaz kuruluğuna iyi gelen bitkiler ise şöyle sıralanabilir: